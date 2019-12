Com o objetivo de promover um natal de bem-estar aos munícipes, a Secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos está realizando uma série de atividades de fim de ano nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas unidades de Estratégia da Saúde da Família (ESFs). Além do atendimento de rotina destes postos, os ferrazenses podem participar de sorteios, bingos, palestras, oficinas e ações sociais em geral.

A próxima iniciativa ocorre no dia 12 de dezembro, na UBS “Mário Squizato”, na Vila das Nações. No dia, haverá palestras com psicólogos, orientações sobre o uso inadequado de medicamentos e sobre como realizar a escovação dentária, bem como testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites e aferição de pressão arterial e dextro.

Já no dia 17, a abordagem ocorre na UBS da Vila Santo Antônio, a partir das 8 horas, com testes rápidos, roda de conversa sobre a importância de atividade física em todas as idades, caminhada, orientações sobre cuidados bucais com dentistas da rede, palestra com farmacêuticos, com bombeiros municipais sobre a prevenção de acidentes domésticos e quedas e ainda sorteios.

No dia 20, a programação ocorrerá nas unidades do Jardim São Lázaro, “Antônio Nhan”, no bairro Cidade Kemel, Vila Margarida, entre outros postos do município. A data deverá contemplar sorteios de brindes, inclusive de bicicletas, e os usuários dos serviços poderão até tirar fotos com o papai noel e aproveitar a distribuição de doces.

Vale lembrar que todas as unidades estão promovendo programações de natal e para saber mais, o munícipe deve entrar em contato com sua UBS de referência para saber dias e horários dos eventos.

Sobre os bingos que ocorrerão durante todo o mês, para ter a cartela, o ferrazense deverá trocar por quilo de alimento, que deverá ser encaminhado ao Fundo Social de Solidariedade municipal e repassado para famílias carentes.

O titular da pasta, Aloísio Lopes Priuli, destaca que a proposta tem o objetivo de também integrar as famílias que são atendidas durante todo o ano nestas unidades. “Este mês em especial, queremos a saúde presente no natal dos nossos munícipes, que acompanhamos durante todo o ano. Lembrando que tratam-se se ações simbólicas, mas também preventivas”, disse Priuli.

Balanço Novembro Azul

O mês dedicado à saúde do homem teve bons resultados em Ferraz, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. No “Novembro Azul”, foram mais 900 exames Antígeno Prostático Específico (PSA), mais de 800 grupos de discussão e orientações, bem como oficinas e consultas. Apenas no “Circuito do Homem”, que ocorreu no começo de novembro, foram contabilizados 469 atendimentos, entre exames, testes rápidos, vacinas, etc. Segundo a pasta, os números atingiram as expectativas e por meio deles, foi possível oferecer a atenção adequada para todos os participantes.

Fonte: DeCom Ferraz