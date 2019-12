O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) de Suzano, em parceria com a empresa Compass Minerals, formou 40 alunos na 14ª edição do curso de Informática Básica. A cerimônia de entrega de certificados, que contou com a presença da dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, foi realizada na manhã da terça-feira (10/12), no Clube Agrícola Boa Vista, na região norte.

Também participaram do evento o coordenador de cursos do Saspe, Carlos Bragheroli; o presidente do Clube Agrícola, Alberto Kariya; o assessor ambiental corporativo da Compass, Márcio Lopes; o instrutor do curso, Elivaldo Firmino da Costa; e o assessor estratégico responsável pelo Viveiro Municipal Tomoe Uemura, Márcio Alexandre de Souza.

A solenidade marcou o encerramento da capacitação, com carga horária de 72 horas, num total de 40 alunos, que tiveram aulas durante o segundo semestre, com instruções teóricas e práticas. A iniciativa foi administrada pelo Saspe e todos os equipamentos utilizados neste período foram cedidos pela empresa Compass Minerals. As aulas foram ministradas nas dependências do Clube Agrícola.

Representando todos os formandos, a aluna Elisangela Aparecida de Oliveira fez uma homenagem aos órgãos responsáveis pelo curso e agradeceu pela oportunidade de adquirir conhecimento do mundo digital. “Hoje encerramos um ciclo de aprendizado, que nos preparou para o mercado de trabalho e nos mostrou que somos capazes. Inclusive, tem alunos que conseguiram empregos graças aos novos conhecimentos com a informática”, destacou.

A formanda Daniela Andrade, que é autônoma, fez um discurso emocionando, destacando suas facilidades com o computador. “Agora, consigo criar tabelas no Excel com o balanço de entrada e saída com minhas vendas de salgados. Também passei a divulgar meus produtos na internet, principalmente nas redes sociais. Estamos aumentando as vendas e melhorando nossa administração interna”, detalhou.

O curso, segundo a primeira-dama, representa a política de descentralizar as capacitações e de fomentar o desenvolvimento técnico-educacional dos suzanenses. “Tenho muito orgulho de ver vocês aqui hoje recebendo o certificado. Este é o primeiro passo de uma grande jornada. Fico ainda mais feliz de saber que tivemos alunos já empregados após adquirir os ensinamentos do curso. Obrigada a Compass pela parceria e a toda a minha equipe do Saspe”, concluiu.

Crédito das fotos e Fonte: Irineu Junior/Secop Suzano