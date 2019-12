No último dia 16 de dezembro, o programa Dialogando Com Lideranças recebeu o prefeito da cidade de Poá, Gian Lopes (Partido Liberal – PL), um presente para os poaenses, que aguardaram com grande expectativa esta entrevista.

O jornalista e apresentador Jairzinho Ambrósio fez um introdutório bastante eficaz e preciso sobre o perfil político do entrevistado, sobretudo um breve resumo do último pleito Majoritário na cidade de Poá que elegeu Gian Lopes com mais de 54% dos votos válidos.

O prefeito de Poá iniciou a sua entrevista fazendo um breve balanço de como ele encontrou a Prefeitura na época que assumiu e o árduo trabalho que o mesmo desempenhou para como ele mesmo disse “colocar a casa em ordem”. Gian também destacou sobre a Educação no município que chegou a patamares elevados em seu mandando.

Gian Lopes comentou sobre a saída do Banco Itaú da cidade de Poá, sobre Educação, inúmeras construções no município, a aquisição de veículos e ônibus para os estudantes, CSI (Segurança), Cultura, Turismo e reformas em diversas escolas.

Ao responder as perguntas dos internautas, Gian Lopes foi firme em suas respostas, sobretudo quando questionado por um morador sobre a questão de como o prefeito vê a oposição do município; o entrevistado fez questão de frisar que, infelizmente existem pessoas que trabalham com a expressão ‘quanto pior, melhor’, e desta forma elas não reconhecem os méritos, vitórias e trabalhos realizados pela Prefeitura de Poá. Assim, o prefeito não considera como oposição pessoas que apenas criticam em suas páginas da Internet e/ou redes sociais sobre as necessidades do município, mas não registram ou aplaudem as conquistas e realizações para o povo poaense.

O prefeito Gian Lopes deixou claro por diversas vezes em sua entrevista que “ele fala a verdade” e anda no meio do povo, para escutar o clamor popular e atender as demandas. O entrevistado não se furtou em responder as perguntas que foram muitas e as mais variáveis possíveis. Os internautas interagiram a todo momento com perguntas e comentários e a Live atingiu números significativos de audiência.

Gian Lopes agradeceu diversas vezes ao apresentador Jairzinho pela oportunidade de esclarecer diversos “Fake News” que o seu Governo vem sofrendo, bem como a importância de mostrar a todos os poaenses o que a prefeitura já realizou, vem executando e os projetos para o próximo ano na Saúde, Educação, Infraestrutura, Zeladoria, Revitalização, Segurança, dentre outros. Para Gian Lopes, ainda existe muito a ser feito, mas ele está lutando para que de fato as Políticas Públicas aconteçam sempre na cidade de Poá.

Confira na íntegra a entrevista com o prefeito de Poá Gian Lopes, no Programa Dialogando Com Lideranças, na página da TV Cenário pelo Facebook.