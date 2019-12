Estão avançando as obras para recuperação completa da passagem subterrânea no Conjunto Alvorada (Complexo Viário Governador André Franco Montoro), que fica nas proximidades da APAE de Poá. O projeto tem como objetivo combater os alagamentos no local e que causam transtornos para pedestres e motoristas da cidade. No dia 12 de dezembro, foi realizada a concretagem para adequação das calçadas e as equipes das secretarias de Obras e Transportes ficaram mobilizadas para organizar a região e garantir a segurança de todos.



“Há anos registramos alagamentos neste local e com esta obra vamos realizar a instalação de quatro bombas, um projeto que foi priorizado para combatermos o problema. Além da instalação das bombas vamos fazer a adequação das calçadas, das instalações elétricas, mecânicas, hidráulicas e nos sistemas de bombeamento”, explicou o prefeito Gian Lopes.



Segundo o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Wilson Lopes, as obras serão realizadas com o menor impacto possível à população. “Toda obra que interfere na via pública passa por um planejamento e um cronograma. Sabemos que haverá um impacto no fluxo de veículos e pedestres, mas estamos fazendo tudo para garantir que o trânsito fluirá e não ficará travado”.



O secretário de Obras, Augusto de Jesus, explicou que esta obra era muito solicitada pelos poaenses que sofrem com os alagamentos no Complexo Viário Governador André Franco Montoro. “Trabalhamos para solucionar as demandas dos nossos moradores, que agora contam com mais este projeto”.



O investimento no Complexo Viário Governador André Franco Montoro é de R$ 298 mil e a empresa responsável pelas obras é a Coqueiro Construção.



Foto e FONTE: Flávio Aquino/Departamento de Comunicação de Poá