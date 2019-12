Delegação da Cidade das Flores conquista uma medalha de ouro e duas de prata na etapa final com representantes de todo o Estado; etapa final do torneio de integração à Melhor Idade foi disputada em Jundiaí com mais de 200 cidades participantes

Suzano faturou três medalhas na etapa final da 23ª edição dos Jogos Regionais do Idoso (Jori), encerrada na quinta-feira (12/12), em Jundiaí. Foram uma de ouro e duas de prata. O resultado garantiu o 16º lugar na classificação geral entre 205 cidades. As conquistas ocorreram nas modalidades Tênis de Mesa e Voleibol Adaptado.

A competição, realizada pela Secretaria de Estado de Esportes entre os dias 7 e 12 de dezembro, contou com a participação das melhores equipes de todas as regiões paulistas. Suzano foi uma das representantes do Alto Tietê, ao lado de Mogi das Cruzes, Poá, Itaquaquecetuba, Guararema e Ferraz de Vasconcelos.

A medalha de ouro veio com Leiko Sasabuchi Moribe, que venceu a representante de Araras no Tênis de Mesa Feminino-A. Já as de prata vieram com Marlene Masako Horigome Takahashi no Tênis de Mesa Feminino-B, após perder para a concorrente de Mogi das Cruzes, e com a equipe de Voleibol Adaptado, após disputa com Campinas.

Com isso, Suzano foi a cidade do Alto Tietê com melhor colocação. Na etapa regional, realizada em setembro deste ano, em São Sebastião, o município terminou na oitava posição, com destaques também na Natação e no Atletismo.

Para o secretário de Esportes e Lazer de Suzano, Arnaldo Marin Júnior, o resultado é a união de esforços do Poder Público e da comunidade. “A adesão ao Esporte na Melhor Idade é um sinal de que estamos indo na direção certa em relação à valorização dos talentos de pessoas com mais de 65 anos. Esperamos poder fazer ainda muito mais no ano que vem, não apenas em termos de resultados, mas no estímulo à participação da população, para se exercitar e ter uma maturidade mais ativa e saudável”, explicou.

Crédito das fotos e Fonte: Divulgação/Secop Suzano