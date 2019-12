O coral do Centro de Convivência do Idoso e a banda do Centro de Convivência da Criança e do Adolescente central surpreenderam os funcionários e pacientes em sala de espera nas unidades de atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, nesta semana. Com um repertório especial, cantaram famosas canções natalinas famosas desta época, como “Boas Festas” e “Desejamos-lhe um feliz Natal”.

Por onde passaram, o coral e a banda foram acompanhados com muitas palmas e filmados e fotografados pelas atentas câmeras de celular. A regência ficou por conta dos maestros João Tadeu e Aerlison Cardoso.

“A gente decidiu ir de surpresa para levar um pouco da alegria e do espírito de Natal para as pessoas que estão aguardando uma consulta, um exame ou trabalhando para atender os pacientes. Para nossos idosos, é uma iniciativa que eleva a autoestima, já que sentem-se extremamente bem após cada apresentação”, explica a responsável pelo CCI e secretária-adjunta de Assistência Social, Lucia Ribeiro.

“Ficamos muito gratos pela lembrança. As apresentações foram lindas e nossos funcionários e usuários adoraram. É sempre muito positiva qualquer ação que transmita leveza aos serviços de saúde”, afirmou a secretária Carmen Pellegrino.

A ação teve o apoio da secretária de Educação, Priscila Sidorco, que autorizou a utilização de ônibus escolar para a locomoção da banda e do coral.

Fonte: Prefeitura Municipal de Arujá