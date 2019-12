No dia 12 de dezembro, o Programa Dialogando Com Lideranças recebeu o Líder Comunitário e Dirigente Partidário Mané do PT, em uma entrevista dinâmica e bastante comentada nas redes sociais.

O apresentador e jornalista Jairzinho Ambrósio iniciou o programa explicando a ausência do Presidente do PT de Ferraz, Celio Santos, que por motivo superior, não poderia participar da Live. Contudo, o entrevistado Mané do PT que compareceu ao Programa Dialogando Com Lideranças e deixou o seu recado a todos que estavam acompanhando a transmissão.

Em sua fala inicial, o entrevistado agradeceu a todos do Grupo Cenário de Comunicação, aos militantes do PT, simpatizantes, correligionários, pessoas de esquerda, centro esquerda e a população em geral. Mané do PT, começou relatando a alegria que todos aqueles que acompanham a luta do PT tiveram no dia que o ex-presidente Lula foi solto; ele lembrou do dia de grande comoção, quando o ex-presidente foi preso e que a sua mãe (do entrevistado) de 78 anos caiu no pranto, assim como toda a sua família. Segundo ele, mais de 50 milhões de brasileiros sofreram com a prisão de Lula e depois vibraram quando ele foi liberto.

Mané do PT falou sobre esquerda e direita e deixou claro que ‘não existe muro’, todos terão que tomar uma decisão em quem seguir. Segundo o entrevistado, o pleito de 2020 terá, dentre outras coisas, essa tônica: ou as pessoas irão se alinhar ao Governo Federal ou ficarão do lado daqueles que governaram para os mais pobres, para a classe popular e os trabalhadores.

O entrevistado disse que o Governo do Presidente Bolsonaro ‘está uma lástima’ e que a história do Governo Federal dizer que iria colocar o Brasil nos trilhos, só se for para “o trem passar por cima”, pois para ele isto não está acontecendo.

Mané do PT também comentou de alguns revés que para ele são frutos do governo de Jair Bolsonaro, como: inflação, alta do preço da carne, a subida do preço da gasolina, a reforma da previdência que tirou o direito de todos poderem se aposentar com dignidade, o desemprego, dentre outros.

O entrevistado fez questão de lembrar que no Governo do ex-presidente Lula, foi gerado mais de 16 milhões de empregos e o alto índice de empresas investindo no Brasil passou a ser uma realidade. Ele destacou também sobre a Educação no país no Mandato de Lula que atingiu patamares nunca alcançados na história brasileira.

Mané do PT também teceu comentários sobre a política de Ferraz de Vasconcelos, citando nome de grandes políticos da cidade, bem como lideranças partidárias.

O entrevistado respondeu às perguntas dos internautas que acompanhavam atentamente a transmissão. Mané do PT também falou sobre o seu partido em Ferraz de Vasconcelos e os planos futuros para o pleito de 2020.

Confira na íntegra o Programa Bom Dia Ferraz com Mané do PT na página da TV Cenário pelo Facebook.