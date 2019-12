A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo abriu, nesta quarta-feira (18), a mostra “ E habitou entre nós! ”, que reúne cerca de 80 presépios de diversas origens, materiais e técnicas. O objetivo da exposição é incitar a reflexão, de maneira criativa, sobre o verdadeiro sentido do Natal e as diversas manifestações populares do nascimento de Cristo, juntamente à mensagem de humildade que a história de seu nascimento traz. A mostra fica aberta até o dia 11 de janeiro, na Pinacoteca Municipal, com visitação livre e gratuita.

O acervo exposto pertence ao colecionador mogiano Roberto Lemes Cardoso, que também é o curador da mostra. “Temos buscado, a cada ano, destacar as peças expostas e o seu valor cultural. Entretanto, buscamos também demonstrar como se pode, a partir do mesmo conjunto, montar presépios diferentes, mas que transmitam a mesma mensagem. A ambientação é feita com materiais que, além de fazer parte do nosso dia-a-dia, compõem um cenário bastante original, inserindo-se no contexto cultural”, destacou Roberto.

Países como Bolívia, Colômbia, Japão, Itália, Peru, e regiões do Brasil (Vale do Ribeira, Ponta Grossa, Curitiba e São Paulo) serão representados por peças confeccionadas a partir de técnicas de moldagem, modelagem, origami, pintura e entalhe, em materiais diversos, como papel, fibra de bananeira, resina, cerâmica, metal, palha, madeira e porcelana.

A mostra também conta com presépios confeccionados por jovens da catequese da Catedral de Sant’Anna e de alunos do Instituto Dona Placidina, com a proposta de uma maior parceria em 2020.

A Pinacoteca fica na rua Coronel Souza Franco, 993, Centro, Mogi das Cruzes. O funcionamento é de terça a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h. (Duda Machado)

Fonte: Prefeitura de Mogi das Cruzes