Formado por 22 membros, o Diretório Municipal de Ferraz de Vasconcelos do Partido dos Trabalhadores (PT) foi empossado oficialmente em solenidade no último sábado, dia 14, na Câmara Municipal, no centro. Na cidade, nos próximos quatro anos, a legenda será presidida por Célio Santos que terá logo como a sua primeira missão manter a união da sigla para disputar as eleições municipais, no ano que vem.

Aliás, em seu breve discurso, o novo presidente do PT disse que a agremiação já vem se estruturando no município desde 2016 e, portanto, os seus mais de quatro mil filiados estão prontos para defender as bandeiras políticas do partido, especialmente, os programas sociais. “Na verdade, o PT vive um novo momento e, por isso, vamos concorrer ao pleito de 2020 com candidatura própria e com chance de vitória”, diz.

Além disso, Célio Santos acrescentou que o partido vai abrir diálogo com outras legendas tidas de esquerda com o objetivo de formar uma frente partidária ampla e forte para chegar ao Palácio da Uva Itália, na Vila Romanópolis. Por isso, ele aposta na força da militância para ir pra rua pedir votos, porém, ele pregou humildade. Já o secretário de Finanças do PT, Manoel Paz de Oliveira afirmou que confia na unificação da sigla.

Eleito como o líder da atual bancada da legenda na Câmara Municipal, o vereador Claudio Ramos Moreira afirmou que o mais importante no momento será o partido construir uma ação coletiva, ou seja, reanimar a militância e, ao mesmo tempo, aglutinar forças políticas suficientes para arquitetar um projeto de governo. “Esse processo de união interna já é uma demonstração de que somos capazes”, garante.

Pré-candidato a prefeito da cidade, em 2020, o vereador José Aparecido Nascimento, o Aparecido Marabraz destacou que aposta numa campanha amplamente participativa para ganhar a eleição municipal. Para ele, o militante e simpatizante precisam ir de porta em porta apresentando para o eleitorado as ideias do partido. “No fundo, devemos defender, sobretudo, os interesses da classe trabalhadora”, salienta.

Vice-presidente estadual do PT, o deputado estadual, Jorge do Carmo argumentou que a unidade interna da sigla em Ferraz de Vasconcelos está sendo construída com o único intuito de vencer o pleito e administrar a cidade pela primeira vez na história. Para tanto, ele crê no protagonismo de Célio Santos no comando da legenda. O presidente do PSOL local, Ribamar Passos também participou do ato.

FONTE: Pedro Ferreira