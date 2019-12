A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos decretou ponto facultativo no dia 23 e 30 de dezembro, ambas segundas-feiras. Sendo assim, a municipalidade não funcionará na próxima segunda, terça e quarta-feira, 23, 24 e 25 de dezembro, devido ao feriado de Natal, e nem nos dia 30 e 31 de dezembro de 2019 e 1º de janeiro de 2020, também segunda, terça e quarta-feira, por conta do Ano-Novo. No intervalo dos dois feriados, a administração pública funcionará no dias 26 e 27 de dezembro, voltando depois ao seu funcionamento normal no dia 2 de janeiro, quinta-feira, às 8 horas.

Os munícipes que possuem pendências nos departamentos municipais devem ficar atentos. As repartições públicas, por exemplo, paralisarão as atividades. Serviços essenciais como coleta de lixo, varrição de rua, velório e cemitérios, plantões e serviços de ambulância funcionarão normalmente.

Prefeitura, Câmara, Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Procon, Escritório de Negociação de Dívida Ativa (Endia) e cartório, por exemplo, não vão funcionar nos dias 23, 24, 25, 30 e 31 de dezembro e 1º de janeiro.

A Guarda Civil Municipal (GCM) ficará à disposição dos munícipes normalmente pelo número 153, assim como a Defesa Civil, que estará de plantão pela “Operação Verão 2019” e poderá ser acionada pelo telefone de emergência (95310-2217). Em outros casos, o morador também pode ligar para o Corpo de Bombeiros (193) ou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (192), que tomarão as providências de competência dos órgãos.

O Pronto-Socorro (PS) do Hospital Regional “Doutor Osíris Florindo Coelho” e o 1º Distrito Policial (Delegacia da Vila Margarida) funcionarão em esquema de plantão para solucionar possíveis ocorrências.

O Velório Municipal, localizado no Cambiri, não fechará, funcionando 24 horas.

Fonte: DeCom Ferraz