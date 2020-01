O prefeito de Ferraz de Vasconcelos, José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, deu posse aos novo conselheiros tutelares na manhã 9 de janeiro. Os novos empossados cumprirão o mandato 2020 – 2024 e começam a atuar imediatamente na luta pelos cumprimentos dos direitos da criança e do adolescente.

Os novos conselheiros são: Zenaide Batista Alves, Armando Giuliani Rosa, Alexsandro Santana Silvano, Regina Arruda e Alexsandra Maria Pereira do Prado. Eles foram eleitos por 7.256 ferrazenses nas eleições que ocorreram no dia 1º de dezembro de 2019 e que contaram com 31 candidatos e com urnas eletrônicas cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral.

Vale destacar que o Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, como definido por lei.

O prefeito Zé Biruta, ao dar posse aos novos membros do Conselho Tutelar de Ferraz, parabenizou a Secretaria Municipal de Assistência Social pela eleição transparente e ainda falou da importância do trabalho desenvolvido pelo conselheiro tutelar. “Ninguém tem dúvida da transparência da eleição, todos os problemas foram resolvidos e tivemos um processo limpo. Ser conselheiro tutelar é cuidar dos filhos de quase 200 mil habitantes da cidade, por isso vocês devem ter o maior carinho do mundo por esta função. Devem ter consciência dos problemas das nossas crianças e adolescentes, que por muitas vezes carecem de uma família estruturada e precisarão da ajuda de vocês”, afirmou o chefe do Executivo ferrazense.

O titular da Assistência Social municipal, Rodrigo de Freitas Siqueira, colocou a Secretaria à disposição dos empossados e falou da importância desta integração. “ Queremos nos reunir com vocês para inteirá-los sobre as nossas políticas publicas para crianças e adolescentes, afinal é com isso que vocês vão lidar todos os dias. Esperamos trabalhar com conjunto, Assistência e Conselho Tutelar, em prol da criança e do adolescente de Ferraz”, disse Siqueira.

Na oportunidade, também estiveram presentes a presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA), Cintia Casanova, os secretários municipais Pedro Elias Bou Assi (Desenvolvimento Econômico e Agropecuária), Lucas Bertagnolli (Governo), Silvana Francinete da Silva (Fazenda), Élio Tonalezi (Cultura), Bruno Daniel da Silva de Oliveira, o comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Cléverson Ramos, o vereador Hodirlei Martins Pereira e o presidente da Associação Paulista de Conselheiros e ex Conselheiros Tutelares, Marcelo Nascimento.

Fonte: DeCom Ferraz