Suposta fraude descoberta nesta semana utiliza o nome da administração municipal, o brasão da cidade e o endereço do pátio da Casa Branca indevidamente

A Prefeitura de Suzano faz um alerta à população sobre possível golpe na Internet referente a leilões de veículos em que se utiliza de forma ilegal o nome da administração municipal. O fato foi descoberto nesta semana. Na página intitulada “Leilões Suzano Oficial” aparece em destaque o brasão da cidade e também o endereço do Pátio Municipal de Veículos, localizado no Parque Residencial Casa Branca. Um processo administrativo foi aberto pela Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana para as devidas providências.

Até a manhã de quarta-feira (08/01), no endereço https://suzanoleiloes.com, era apresentada uma extensa relação de fotos e informações de automóveis diversos aptos para arremate. Por volta do meio-dia toda ela foi retirada. Na área “Quem Somos” do site a empresa se identifica como “Suzano Leilões Prefeitura Municipal”. Além disso, informa um número de CNPJ sem qualquer relação, de uma empresa da zona leste de São Paulo do ramo de comércio varejista de produtos alimentícios e bebidas.

Há ainda na página inicial um número de telefone para contato, mas ninguém atende ou a ligação não se completa. “É importante deixar claro que a Prefeitura de Suzano não está realizando esses leilões mencionados nem mesmo autorizou a empresa a utilizar sua imagem para tal finalidade. Ou seja, o nome da administração municipal, o brasão da cidade e o endereço da Casa Branca estão sendo usados de maneira indevida. Sem contar que os veículos divulgados no site nem mesmo são do pátio”, afirmou o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo.

A pasta informou que existe autorização do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-SP) para a realização de arremates no Pátio Municipal, mas a única empresa credenciada é a Chuí Leilões. Atualmente, está sendo feito o levantamento dos veículos recolhidos no local para que seja elaborada a prévia do próximo leilão.

Crédito das fotos e Fonte: Divulgação/Secop Suzano