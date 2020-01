Por Junior dos Anjos

O primeiro Dialogando Com Lideranças do ano de 2020 trouxe dois nomes de peso para a abertura das entrevistas do Grupo Cenário de Comunicação, os médicos Elaine e Jorge Abissamra estiveram na última sexta-feira, 17 de janeiro, para falar diretamente com a população Ferrazense e responder perguntas e questionamentos do jornalista Jairzinho.

Dr. Jorge Abissamra foi prefeito de Ferraz de Vasconcelos por dois mandatos, de 2005 a 2012, tendo a maior votação da história da cidade até a época, com 42.567 votos, sendo o primeiro prefeito a se reeleger no município.

Com uma vasta experiência na área da saúde infantil, Dra. Elaine Abissamra ganhou um grande destaque em toda a região do Alto Tietê pelo carinho e atenção que trata os seus pacientes. Assumiu, como Suplente, o mandato de Deputada Federal, na Legislatura 2011-2015, de 1º de agosto de 2011 a 9 de dezembro de 2011 e a partir de 15 de janeiro de 2015.

Com a presença de inúmeros amigos e familiares que fizeram questão de assistir e acompanhar ao vivo o nobre casal de médicos nos estúdios da TV Cenário, em um momento tão esperando pela sociedade Ferrazense.

O programa iniciou com recorde de internautas que acompanham a Live interagindo a todo momento. O apresentador Jairzinho fez um breve histórico da vida pessoal, profissional e política de cada um dos entrevistados e após as saudações iniciais, tratou-se sobre o Partido Socialista Brasileiro – PSB, no âmbito Nacional, Estadual e Municipal. No tocante Municipal, Dr. Jorge relatou que inúmeras pessoas estão procurando o partido para filiar-se e se colocar à disposição ao pleito de 2020. O ex-prefeito fez questão de enaltecer os partidos que comungam do mesmo ideal do PSB e vislumbra uma parceria em hora oportuna para trabalharem juntos por uma mudança de crescimento para Ferraz de Vasconcelos.

Quando o casal foi questionado sobre os dois vereadores de Ferraz que atualmente são filiados ao PSB (Claudio Squizato e Nicolas David), Dra. Elaine tomou a palavra e elogiou aos dois parlamentares e frisou que, no caso de Nicolas, atual presidente da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos, ela tem certeza que este pensará bastante em um futuro político no seu atual partido e, certamente saberá discernir o melhor para a cidade.

A pergunta da noite, sem sombras de dúvidas, foi qual dos dois seria o pré-candidato a prefeito de Ferraz de Vasconcelos. Com uma gentileza exemplar, Dr. Jorge deixou a resposta para a Dra. Elaine que, visivelmente emocionada, fez um balanço de sua vida política e do seu amor à cidade de Ferraz de Vasconcelos e respondeu com os olhos marejados que se for para servir e cuidar do município, mostrando o seu potencial de mulher, mãe, médica e dona de casa, ela virá sim como pré-candidata ao cargo Majoritário.

O programa bateu recorde de audiência, no qual em cinco anos de TV Cenário nunca tinha atingido um índice tão expressivo de pessoas acompanhando simultaneamente. Por conta disso, o apresentador Jairzinho fez questão de eternizar este momento com palavras de gratidão a todos aqueles e aquelas que apoiam o Grupo Cenário de Comunicação.

O casal respondeu a todas as perguntas que foram direcionadas por Jairzinho que trouxe questões do atual Governo Municipal e também, sobre os nomes de alguns pré-candidatos do município. Os internautas tiveram a oportunidade de fazerem suas perguntas e questionamentos e os nobres médicos responderam a todos.

Dr. Jorge foi categórico em deixar claro o seu ponto de vista sobre o atual prefeito de Ferraz, o Zé Biruta. Com o seu jeito espontâneo e imensamente sincero, o ex-prefeito teceu alguns comentários sobre a atual gestão e as perdas que a cidade vem sofrendo por conta da Municipalidade.

Dra. Elaine também teceu comentários sobre o Governo Zé Biruta, no qual ela foi bastante enfática em demonstrar todos os revés que a cidade sofreu e continua sofrendo pelo atual prefeito.

Na parte final do programa, o mediador do programa Dialogando Com Lideranças trouxe o famoso “ping-pong”, no qual nomes são elencados e os entrevistados respondem o que acham, politicamente falando, sobre cada pessoa mencionada. A Dra. Elaine foi ‘direta e reta’ nas suas respostas e colocações. O último nome do ‘ping-pong’, foi sugerido pelo próprio Dr. Jorge que sonoramente disse: “Jair, falta você perguntar sobre o Zé Biruta”. A Dra. Elaine não perdeu tempo e respondeu com firmeza sobre o que ela acha do atual prefeito.

As considerações finais do casal de médicos seguiu um tom harmônico e repleto de emoção. O casal de médicos fizeram questão de agradecer a todos, os de casa e aos que estavam nos estúdios do Grupo Cenário de Comunicação pela atenção, carinho e respeito que todos tiveram durante todo o programa.

Confira na íntegra a entrevista com Dra. Elaine e Dr. Jorge Abissamra ao Dialogando Com Lideranças pela página da TV Cenário pelo Facebook.