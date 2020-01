Somente 53 pessoas alcançaram nota mil na produção textual do exame.



Mais de 143 mil participantes zeraram a redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019. O balanço foi divulgado pelo Inep em coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira, 17 de janeiro, após o anúncio das notas do Enem.

O Enem 2019 teve a participação de mais de 3,9 milhões dos 5,1 milhões de inscritos. A redação teve como tema a “Democratização do acesso ao cinema no Brasil” e foi aplicada no primeiro dia do exame, 3 de novembro de 2019, juntamente aos conteúdos de Linguagens e Códigos e Ciências Humanas.

Segundo o Inep, os motivos que levaram ao zero foram os seguintes:

Redação em branco = 56.945 participantes

= 56.945 participantes Fuga ao tema = 40.624 participantes

= 40.624 participantes Cópia do texto motivador = 23.265 participantes

23.265 participantes Outros motivos = 22.902 participantes



A média dos participantes na redação do Enem 2019 foi de 592,9 pontos. Estudantes que optaram pela videoprova traduzida em Libras tiveram média de 459,3, enquanto a proficiência média dos surdos que utilizaram intérprete foi 473,3.

Crescimento de redações nota zero

O Enem 2019 apresentou aumento do número de redações com notas zero em relação ao ano anterior. A última edição do exame teve 143.736 textos zerados contra 112.559 do Enem 2018. Em 2017, as redações nota zero foram 309.175.

Os estados com redações nota mil foram:

Minas Gerais = 13 participantes

Ceará = 6 participantes

Rio de Janeiro = 6 participantes

Rio Grande do Norte = 6 participantes

São Paulo = 4 participantes

Goiás = 4 participantes

Piauí = 2 participantes

Pará = 2 participantes

Distrito Federal = 2 participantes

Alagoas = 1 participante

Bahia = 1 participante

Maranhão = 1 participante

Mato Grosso do Sul = 1 participante

Paraíba = 1 participante

Pernambuco = 1 participante

Espelho da Redação

O espelho da redação será liberado para consulta em 17 de março. O espelho é a digitalização da prova do participante, somente com fins pedagógicos.