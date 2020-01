O prefeito de Poá, Gian Lopes, ao lado do deputado estadual, André do Prado, e da secretária de Saúde, Flávia Verdugo, inaugurou no dia 18 de janeiro, dois Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), um na modalidade II (transtornos mentais graves e persistentes) e outro na modalidade Álcool e Drogas (especializado em transtornos pelo uso de álcool e outras drogas). De acordo com o Chefe do Poder Executivo, um momento histórico para o município e uma demanda que a gestão assumiu com muita responsabilidade.

“Serão aproximadamente dois mil atendimentos por mês no local e investiremos mais de R$ 300 mil por mês para manter estes dois equipamentos em funcionamento. Melhorar a qualidade do atendimento, com a Saúde cada vez mais humanizada, é o nosso grande objetivo. Os equipamentos funcionarão já a partir da próxima segunda-feira na rua Francisco Romero Ramos, 174, no Jardim Medina”, explicou o prefeito Gian Lopes.

A estrutura dos CAPS II e AD oferece sala de enfermagem, sala de medicação, horta suspensa, refeitórios, sanitários, salas de atendimento, recepções, salas de convivência, farmácia, sala de espera, arquivo, acolhimento, copa, entre outros espaços.

“Essa manhã é um marco histórico para a nossa cidade e para Saúde do nosso município. Hoje é possível ver a concretização de um sonho. Algo que muitos encaravam como impossível, mas que com trabalho e gestão tornamos realidade. Um compromisso assumido pelo nosso prefeito Gian Lopes e agora com esse projeto efetivado teremos a oportunidade de auxiliar muitas famílias de Poá. Tenho certeza que nossa população aprovará este espaço. Tudo aqui, cada detalhe, foi pensando visando oferecer o melhor atendimento possível”, comentou a secretária de Saúde, Flávia Verdugo.

Ainda de acordo com a secretária, as unidades contarão com psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, médicos, entre outros. Os equipamentos estarão de portas abertas para o acolhimento diário e terão atendimento diferenciado para a população.

“Nós teremos acompanhamento intensivo, onde os pacientes poderão passar o dia nos equipamentos. Eles terão refeições, atenção da equipe multiprofissional, oficinas, entre outros. Registramos um alto índice de pessoas que já fazem o tratamento de Saúde Mental e agora elas terão estes dois equipamentos e poderão contar com um atendimento de muita qualidade”, concluiu Flávia.

O deputado estadual, André do Prado, disse ser uma honra muito grande participar da inauguração de dois equipamentos tão importantes como os CAPS II e AD. “Melhorar a Saúde de Poá sempre foi uma prioridade do prefeito Gian Lopes e ele tem conseguido implementar importantes projetos na cidade mesmo com todas as dificuldades econômicas encontradas e isso demonstra sua grande qualidade como gestor. Estou impressionado com a estrutura destas unidades que estão sendo inauguradas e parabenizo o prefeito e a secretária de Saúde, Flávia, pela sensibilidade de colocar em prática o projeto”.

Também estiveram presentes no evento a primeira-dama e presidente do Fundo de Solidariedade, Andressa Lopes; os secretários Fernando Miranda (Governo), Wilson Lopes (Transportes), Edevaldo Gonçalves (Assistência), Carlos Setsuo (Segurança), Alexandre Rossi, o Leta (Serviços Urbanos), Humberto Martins (Educação), Tonho de Calmon (Esportes) e Alexandre Provisor (Administração); os vereadores Tio Deivão (presidente da Câmara), Welson Lopes, Lázaro Borges, Zé Carlos da Maça do Amor, Marinho do Jornal, Sargento Garcez, Deneval Dias; o presidente da Caminho de Damasco, Luis Antônio Picerni Herce; a supervisora técnica dos CAPS II e AD, Elizete da Silva; entre outras autoridades e lideranças da cidade.

Foto e Fonte: Flávio Aquino/Departamento de Comunicação de Poá