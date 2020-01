O Centro de Arte e Cultura (CAC) de Ferraz de Vasconcelos está com inscrições abertas para o preenchimento de 80 vagas em cursos de música. O cadastro pode ser realiza no local, situado no Centro, até o dia 14 de fevereiro e as aulas devem começar no dia 17 de fevereiro.

As oficinas disponíveis são: violão, guitarra, canto / coral, instrumentos metais (trombone, bombardino, tuba, trompete e trompa), bem como capoeira. É necessário que o aluno já tenha o instrumento para participar das aulas, que ocorrem em vários dias e horários.

No ato de inscrição, o interessado deve apresentar cópia de documento com foto, comprovante de endereço, duas fotos 3×4 e dois quilos de alimentos não perecíveis, pois a inscrição é solidária e os donativos arrecadados serão doados ao Fundo Social de Solidariedade de Ferraz para futura doação para famílias carentes do município. Para menores de 18 anos, também é preciso apresentar cópia de documento com foto do responsável.

O titular da Secretaria Municipal de Cultura, Élio Tonalezi, falou dos motivos que levaram à abertura de cursos tão específicos. “Felizmente temos muita procura pelos nossos cursos, mas por vezes recebemos a solicitação, por parte dos munícipes, de abrir turmas mais específicas, como é o caso dos alunos de bombardino. Queremos fazer o possível para aumentar este leque cultural e de artes na cidade e estas inscrições são mais um passo para tal, sendo sempre direcionado pelo prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta”, disse Tonalezi.

Para mais informações, o CAC de Ferraz está instalado na Avenida Brasil, 966, no Centro, e atende pelo 4679-5728.

Fonte: DeCom Ferraz