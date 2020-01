O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, se reuniu na manhã do dia 22 do corrente, com os presidentes e representantes das associações e entidades japonesas da cidade e da capital. O encontro, realizado na Associação Cultural Suzanense – Bunkyo, teve o objetivo de organizar a agenda de festividades nipônicas que serão realizadas ao longo de 2020.



Com início às 9h30, a reunião contou com a participação do secretário municipal de Cultura, Geraldo Garippo; do presidente da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social – Bunkyo São Paulo, Renato Ishikawa; do presidente suzanense, Reinaldo Katsumata; e de representantes de mais dez entidades voltadas à cultura japonesa de Suzano.

Na oportunidade, foi discutido o calendário de eventos das entidades para 2020 e para realização da primeira edição do festival Bon Odori de Suzano. “Convidamos as associações da cidade para tratar dos eventos ao longo do ano. Desta forma, vamos conseguir criar uma programação completa voltada aos japoneses e Nikkeis. Inclusive, hoje contamos com a presença dos membros do Bunkyo de São Paulo, que também estão prestigiando as ações de Suzano”, explicou Katsumata.

Em sua fala, Ashiuchi destacou que a prefeitura apoia todas ações e atividades culturais, além de reforçar que a Secretaria Municipal de Cultura esteve junto em eventos como a Festa da Dália, do Ipelândia Home; no 1º Festival das Lanternas, do Templo Budista Nambei Shingonshu Daigozan Jomyoji; e no Bunka Matsuri, da Associação Cultural e Esportiva Agrícola de Suzano (Aceas), por exemplo.

“Só no ano de 2019, a prefeitura atingiu quase 120 mil pessoas, em ações próprias e de apoio. Queremos permanecer ao lado das entidades sérias da cidade, que trabalham em prol das famílias suzanenses. Estamos à disposição e seguido trabalhando junto à comunidade japonesa”, concluiu o prefeito.

Também estiveram presentes o assessor da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), André Chiang; o diretor de Agricultura da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Minoru Harada; a presidente do Conselho Municipal de Cultura, Cleide Tomioka; o vice-presidente do Bunkyo São Paulo, Roberto Yoshihiro Nishio; do secretário-geral da entidade da capital Celso Norimitsu Mizunoto; e do general do Exército Brasileiro Akira Obara.

Crédito das fotos e Fonte: Irineu Junior/Secop Suzano