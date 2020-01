As equipes da Secretaria de Serviços Urbanos (SSU) realizaram no dia 21 do corrente, em Calmon Viana, um mutirão de limpeza com serviços de capinação, roçagem, pintura de guias e retirada de entulho e descartes ilegais. A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana também esteve no bairro para realizar a revitalização da sinalização das ruas.

O prefeito Gian Lopes explicou que os mutirões serão executados em etapas no município e em breve todos os bairros serão beneficiados. “Também realizaremos trabalhos de limpeza de galerias, vias, bocas de lobo, sarjetas e bueiros e intensificaremos a manutenção de praças e terrenos públicos, sinalização, tapa buraco, corte de mato e outros trabalhos em geral”.

O secretário de Serviços Urbanos, Alexandre Rossi, o Leta, acrescentou que conta com o auxílio da população para melhorar a zeladoria do município. “Para manter a cidade limpa, além da Prefeitura fazer a parte dela é necessário que a população colabore evitando jogar lixo doméstico ou entulhos em locais públicos e em terrenos baldios. A participação dos poaenses é importantíssima”.

O secretário de Transportes, Wilson Lopes, reforçou que vias de Calmon Viana também estão recebendo melhorias na sinalização de trânsito, com pintura de faixas de pedestres e de meio-fio em amarelo para reforçar a proibição de estacionar próximo a esquinas, entre outros.

“É muito importante a recuperação da sinalização de trânsito e é necessário ressaltar que esse trabalho é feito, periodicamente, garantindo a segurança da nossa população em toda a cidade”, acrescentou Wilson Lopes.

Foto e Fonte: Flávio Aquino/Departamento de Comunicação de Poá