Alguns estudantes também conheceram o novo prédio; obras estão avançadas e projeto será concretizado pelo governo Gian Lopes

A equipe gestora e alguns estudantes da atual Escola Estância Hidromineral de Poá conheceram, durante visita monitorada, o novo prédio que futuramente abrigará a unidade de ensino. As obras estão avançadas e já atingiram 85% de execução e a nova escola está sendo construída em uma área na Avenida Prefeito Jorge Francisco Correa Allen, na região central, no antigo salão de baile A.A. Poaense. O prefeito Gian Lopes e o secretário de Educação, Humberto Martins, apresentaram cada detalhe do projeto aos visitantes.

“As equipes estão trabalhando em ritmo acelerado no novo e futuro prédio da Escola Estância Hidromineral de Poá e vamos entregar em breve mais este projeto à população. Estou feliz com o retorno positivo quanto a este projeto e é muito emocionante ver o brilho nos olhos de todos”, comentou o prefeito Gian Lopes.

O secretário de Educação, Humberto Martins, ressaltou que a Escola Estância Hidromineral de Poá é muito respeitada pela sua qualidade de ensino. “O carinho que todos têm pela unidade de ensino é o reflexo disso. E hoje estamos trazendo uma escola maravilhosa para um prédio maravilhoso e certamente a nova estrutura vai facilitar muito o trabalho da equipe gestora junto aos nossos estudantes. Escola é fábrica de fazer futuro e investir em Educação é essencial”.

A diretora da Escola Estância Hidromineral de Poá, Helena Moitinho Di Nola, disse que o projeto da nova escola é um ganho imenso para toda a comunidade. “Um sonho que está sendo realizado. E para esse sonho se concretizar precisou de uma vontade política, já que muitos passaram pela gestão da administração municipal e não deram andamento a esse projeto. Estamos ganhando um grande presente. Um espaço diferenciado que vai proporcionar a realização de um trabalho de excelência”.

A aluna Eduarda Samara reforçou que a escola está ficando incrível. “Muito bem projetada e como já conheço a equipe da Escola Estância Hidromineral de Poá, tenho certeza que este novo prédio será um ótimo lugar para estudar”, comentou. Também participaram da visita os estudantes André de Andrade, Melissa Machado e Arthur Abarca.

A nova Escola Estância Hidromineral de Poá contará com estacionamento, quadra coberta, área de convivência, refeitório, cozinha, almoxarifado, salas de professores, da secretaria, da coordenação, da vice-diretoria, da diretoria, sala multifuncional, laboratório, salas de reforço, salas de informática, salas técnicas, auditório, salas de aula, entre outros.

INVESTINDO NA EDUCAÇÃO

Investir na Educação tem sido prioridade em Poá. Nos últimos meses o prefeito Gian Lopes iniciou uma série de reformas de escolas e entre elas: Antonio Carlos de Paula Souza, no Jardim América; Edi Greenfield, no Jardim Santa Helena; Edison Alves de Oliveira, em Calmon Viana; Márcio Gomes, na região central; e Creche Aliança Benfeitor Orlando da Costa, em Calmon Viana.

Entre as principais intervenções nas escolas estão: substituição de portas, jardinagem, pintura externa e interna, reforma do telhado, melhoria do calçamento, melhoria do playground, entre muitas outras. Importante reforçar que no final de dezembro de 2018, o prefeito iniciou as obras para realização de adequações e construção de uma quadra poliesportiva para melhor atender os alunos da escola municipal João Pedro de Almeida, no Jardim São José.

“Iniciamos uma série de reformas nas escolas, importantes obras que são previamente discutidas com a direção, coordenadores, professores, para chegarmos a projetos que realmente atendem as necessidades das unidades de ensino”, explicou o prefeito Gian Lopes.

Além das reformas, outras ações têm sido colocadas em andamento pelo prefeito Gian Lopes. O chefe do Poder Executivo anunciou a aquisição, por parte da Prefeitura de Poá, de um terreno na esquina da Avenida Lucas Nogueira Garcez e Rua Vitória Maluf, para construção da nova escola municipal Subhi Alexandre Maluf.

“Pegamos uma cidade com diversos desafios e demandas. Mas com muito trabalho a escola da Vila Monteiro já foi entregue para população poaense. Também entregamos a obra da escola da Perracine, que era uma grande demanda da população. Estamos fazendo também o trabalho de zeladoria e planejando diversas outras melhorias e reformas necessárias nas escolas, para que os alunos tenham uma melhor estrutura”, concluiu Gian Lopes.

Foto e Fonte: Flávio Aquino/Departamento de Comunicação de Poá