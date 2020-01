Para celebrar o Dia Mundial da Solidariedade, o Fundo Social de Suzano realiza em 31 de janeiro (sexta-feira) o “Sabores da Solidariedade”. Trata-se de uma feira gastronômica promovida junto a 12 entidades sociais da cidade no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), entre 11 e 20 horas.

De acordo com a presidente do órgão social, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, tendas e barracas vão compor a feira gastronômica, que será montada no entorno do Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares. As famílias que passarem pelo local vão encontrar também atrações culturais, além de roda de samba. Durante a festividade, toda a renda obtida com a comercialização dos alimentos ficará com a própria entidade.

Na ação, haverá ainda um ambiente reservado ao recebimento de doações facultativas por parte da população, como alimentos não-perecíveis; roupas, brinquedos e livros novos ou em bom estado; fraldas infantis e geriátricas; kits de higiene; entre outros.

Larissa lembra que, para promoção do evento, o Fundo Social convidou as entidades da cidade para se inscreverem do dia 6 a 13 de janeiro. Após análise, houve uma reunião com as 12 associações, com o objetivo de definir e organizar a celebração do Dia Mundial da Solidariedade, sendo elas: Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (AMMAE); Associação Amigos do Parque Alvorada, Umuarama e Jardim Pompéia; Associação de Apoio Para Deficientes Visuais de Suzano (AADVIS); Associação Beneficente Sonhos de Infâncias (ABSI); Associação de Moradores Jardim Gardênia Azul Gleba II; Associação Santana de Parnaíba de Apoio ao Jovem (ASPAJ); Botafogo Futebol Clube; Centro de Convivência da Terceira Idade Florescer de Suzano; Fundação MGI; Instituto Thadeu José de Moraes; Nossa Senhora de Guadalupe (Associação EMAUS); e Paróquia Mãe do Redentor.

“Realizamos uma reunião com as associações inscritas no projeto e pudemos ouvir as opiniões de cada representante. Foi um encontro gratificante, já que todos ficaram empolgados com o evento. Também deixamos claro que a prefeitura vai montar toda a estrutura. Desta forma, os participantes vão apenas levar seus itens para comércio e todo o valor arrecadado ficará para si”, explicou a primeira-dama.

Para mais informações, os suzanenses devem buscar a sede do Fundo Social, localizada na sala 224 do Paço Municipal (rua Baruel, 501, 2º andar – Centro), ou entrar em contato no telefone (11) 4745-2195.

