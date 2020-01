A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio de processo licitatório, retomou as obras da “Escola Estadual Jardim Santiago”, localizada na Vila São Paulo. A unidade, que deverá ser municipalizada para atender mais de 400 crianças, tem previsão de ser entregue em 12 meses. A construção estava paralisada por conta de recursos oriundos da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) terem sido usados por outras gestões para finalidades adversas à obra.

Para a escola, o investimento é de R$ 1,9 milhão. O prédio possui térreo e dois andares, 12 salas de aula, oito laboratórios, salas de administração, pátio, entre outros espaços, bem como elevador, visando a acessibilidade para crianças com deficiência física.

São pelo menos 20 pessoas trabalhando no local, realizando serviços não só na estrutura do prédio, mas também na parte hidráulica e elétrica.

De acordo com o secretário municipal de Obras, Planejamento Urbano, Saneamento, Verde, Meio Ambiente e Habitação, Antônio Carlos dos Santos Ferreira, a cidade só tem a ganhar com a retomada da obra, visto a magnitude da construção. “É uma escola completa, que vai atender muito bem a comunidade do entorno, que tanto precisa. Realmente é uma escola modelo e estamos muito felizes por mais esta conquista para Ferraz”, disse Ferreira.

O prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, destacou a importância da aplicação do dinheiro público com responsabilidade. “É a partir deste exemplo que vemos o quanto é importante ter responsabilidade com o emprego do dinheiro público. Se isso tivesse ocorrido, a unidade já estaria atendendo nossas crianças com educação de qualidade. Infelizmente isso não foi possível, mas agora corremos atrás do atraso para dar à população o que é de direito dela e esperamos em breve ver muitos alunos e futuros talentos na escola Jardim Santiago”, finalizou o chefe do Executivo ferrazense.

Fonte: DeCom Ferraz