Mãe das crianças também estava no imóvel, mas conseguiu ser resgatada. Caso aconteceu no bairro Ilha das Cobras.

Três crianças morreram em um incêndio dentro de uma casa na manhã desta sexta-feira (24) em Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro. As vítimas são meninas de dois, quatro e sete anos. O imóvel fica na antiga Rua da Nalva, no bairro Ilha das Cobras. As informações são do Corpo de Bombeiros.

Quatro pessoas estavam na residência quando o fogo começou. A única sobrevivente é mãe das crianças, identificada como Dara de Almeida Santos de Souza, de 23 anos. Ela foi socorrida e levada para o Hospital Municipal de Paraty. Segundo familiares, Dara inalou muita fumaça e está entubada.

O companheiro de Dara, padrasto das crianças, não estava em casa porque tinha saído para trabalhar.

Quando as chamas começaram, os vizinhos chegaram a colocar uma escada na lateral da residência para tentar ajudar as vítimas enquanto os bombeiros não chegavam.

Os bombeiros foram chamados às 7h11. As chamas foram totalmente apagadas às 8h30.

Uma equipe da Polícia Civil foi ao local para fazer uma perícia no imóvel. Até a publicação desta reportagem, não havia informação sobre a causa do incêndio.

