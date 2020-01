Ciro Gomes Na TV Cenário

Ciro Gomes, grande liderança da Política Nacional, será entrevistado pelo apresentador e jornalista Jairzinho Ambrósio, no Programa Dialogando Com Lideranças, pela TV Cenário.

Você não pode perder.

Assuntos da Política Nacional, Estadual e Municipal serão tratados pelo olhar crítico de Ciro Gomes, assim como, sobre o Partido Democrático Trabalhista – PDT em Ferraz e na região do Alto Tietê.

Sobre o Entrevistado: Ciro Ferreira Gomes (Pindamonhangaba, 6 de novembro de 1957) é um político, advogado e professor universitário brasileiro filiado ao Partido Democrático Trabalhista (PDT), do qual é vice-presidente. Ocupou altos cargos políticos no país: foi deputado estadual por duas legislaturas no Ceará, o 43.º prefeito de Fortaleza, o 52.º governador do Ceará, ministro da Fazenda do Governo Itamar Franco durante a implantação do Plano Real e ministro da Integração Nacional durante o projeto de transposição do rio São Francisco no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Seu último mandato político foi o de deputado federal entre 2007 e 2011.

Radicado em Sobral, Ceará, cidade de sua família paterna, desde 1962, é formado em direito pela Universidade Federal do Ceará. Foi professor de direito tributário e direito constitucional, escrevendo três livros na área de economia política: No País dos Conflitos (1994); O Próximo Passo – Uma Alternativa Prática ao Neoliberalismo (1995); e Um Desafio Chamado Brasil (2002). Também atuou como pesquisador visitante na Harvard Law School.

No setor privado, foi presidente da Transnordestina S/A e um dos diretores da Companhia Siderúrgica Nacional. Dois de seus quatro irmãos seguiram carreira política: Cid Gomes foi governador do Ceará por dois mandatos e Ivo Gomes é atualmente prefeito de Sobral, onde seu pai também exerceu o mesmo cargo. Seu tio, Vicente Antenor Ferreira Gomes, foi prefeito do município de Itapipoca em 1992 e deputado estadual no estado do Ceará em 1982. Em 2017, Ciro tornou-se vice-presidente nacional do PDT. Foi candidato à presidência da República na eleição presidencial de 2018, ficando em terceiro lugar. No ano seguinte revelou que concorreria novamente à presidência do Brasil em 2022.

Acompanhe a entrevista Ao Vivo pela nossa página no Link abaixo:

https://www.facebook.com/tvcenariooficial/