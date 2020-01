O Mogi das Cruzes Basquete enfrenta o vice-líder Franca, nesta quarta (29), às 20h, no Ginásio Hugo Ramos, pelo NBB CAIXA (Novo Basquete Brasil). A equipe sofreu mais uma baixa e terá o desfalque do armador Lucas Lacerda, que sofreu uma fratura no pé esquerdo no jogo dessa segunda contra o Basquete Cearense e ficará afastado por, pelo menos, oito semanas.

O armador sentiu dores no pé durante o segundo quarto do jogo dessa segunda e, em seguida, deixou a quadra. O anúncio da fratura foi feito pelo departamento médico do clube nesta tarde após avaliar os primeiros exames realizados no Imot (Instituto Mogiano de Ortopedia e Traumatologia). A equipe médica ainda irá esperar o edema do pé do atleta diminuir para realizar uma ressonância para saber se houve alguma lesão ligamentar.

“Estamos diante de um dos grandes favoritos, que é Franca, e já vem com a mesma equipe trabalhando há três temporadas, jogando internacionalmente. É um adversário duríssimo e nós com mais uma baixa, o Lucas. Então, teremos que nos ajustar de novo. Vamos para o jogo para fazer o que a gente está fazendo muito bem, com entrega e resiliência e vamos buscar a vitória. Sabemos do poder deles, mas a nossa equipe, independente de quem esteja na quadra, são cinco contra cinco e vamos brigar dentro das nossas limitações sempre 110%”, ressalta o técnico Guerrinha.

Lucas Lacerda vinha ganhando espaço no time titular e sendo destaque nas últimas partidas. Ele é o quinto lesionado da equipe na temporada. O time não conta com o pivô João Pedro, que sofreu uma ruptura no tendão do bíceps do braço esquerdo, com o armador Alexey Borges, com uma lesão no menisco do joelho esquerdo, e com o pivô Luís Gruber, que rompeu o ligamento do joelho na Champions League, no dia 15 deste mês, e passará por cirurgia. Além deles, o também armador Fúvio Chiantia, que sofreu um entorse no pé esquerdo, desfalcou a equipe por 40 dias e retornou à equipe no jogo contra o Quimsa pela Champions League, dia 15 deste mês.

INGRESSOS

O ingresso para o duelo contra os francanos está à venda com valor promocional antecipado de R$ 10 só até esta terça no quiosque do time no Mogi Shopping e pelo site totalticket.com.br/mogi. Quem comprar o bilhete arquibancada ganha o do jogo contra o Unifacisa, no domingo (2), às 11h, para o mesmo setor. Os torcedores que já compraram poderão retirar o da promoção na bilheteria amanhã.

Nesta quarta, os bilhetes voltam ao valor normal de R$ 20, com meia para estudante, professor, idoso, deficiente físico, funcionários das empresas patrocinadoras e da Prefeitura de Mogi. Também é possível comprar ingresso para a tribuna a R$40, com direito à meia entrada, pipoca e refrigerante à vontade, e para o camarote (quadra) a R$120, com direito à meia entrada e acesso à Sala Jaguá para um coffee break.

Fonte: COMUNICAÇÃO • MOGI BASQUETE