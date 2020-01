Por Junior dos Anjos

Um momento memorável para o Grupo Cenário de Comunicação, que há mais de 15 anos dedica-se a região do Alto Tietê no âmbito do jornalismo, ser percebido pelos moradores de Ferraz de Vasconcelos e cidades circunvizinhas como um Grupo de Comunicação consolidado, imparcial e sério. Tal feito, possibilita (de uma certa forma) galgar espaços inimagináveis para muitos, porém sempre acessíveis para o idealizador e fundador da TV Cenário, o jornalista Jairzinho Ambrósio.

Através de diversos quadros e programas criados por ele e exibidos na grade da TV Cenário, muitos ultrapassaram as expectativas e ganharam repercussão nacional. Programas de cunho político, cultural, informativo, entretenimento e de utilidade pública marcam o tom e compasso do Grupo Cenário de Comunicação para chegar cada vez mais perto da população. Graças ao advento da Internet, em pouquíssimo tempo a repercussão nacional aflorou e hoje podemos ver e colher esses frutos.

Desta forma, no último dia 30 de janeiro de 2020, a TV Cenário recebeu o ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes, grande expoente da política nacional, que gentilmente aceitou o convite em participar do programa Dialogando Com Lideranças, tendo apresentador Jairzinho Ambrósio.

Ciro Gomes é político, advogado e professor universitário brasileiro. Filiado ao Partido Democrático Trabalhista – PDT, no qual é vice-presidente. Ciro já desempenhou na política os cargos de prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, deputado estadual, deputado federal, ministro da Fazenda (Governo Itamar Franco) e ministro da Integração Nacional (Governo Lula).

A chegada de Ciro Gomes a sede do Grupo Cenário de Comunicação foi marcada pela presença de inúmeras pessoas da cidade de Ferraz de Vasconcelos e das cidades circunvizinhas que fizeram questão de chegar perto, apertar a mão e tirar uma foto com o entrevistado que prontamente atendeu a todos, sem exceção. Após um aperto de mão firme, o jornalista levou o vice-presidente do PDT e toda a sua comitiva para conhecer as instalações da TV Cenário e também degustar um Coffee Break digno da ocasião. Ciro mostrou-se atendo a cada palavra do anfitrião da noite, o Jairzinho.

Com a chegada do momento mais esperado do final da tarde, Ciro Gomes e Jairzinho Ambrósio estavam prontos para iniciar o programa Dialogando Com Lideranças. Para maior interação dos temas abordados, o Professor Vagner Marques, Doutor em História Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) foi convidado para interagir durante o programa.

Após as considerações iniciais e a narrativa de um breve histórico sobre o entrevistado, o âncora do programa passou a palavra com voz embargada para Ciro Gomes.

O famoso “estúdio dois” da TV Cenário ficou pequeno pela grandeza do momento e a cidade de Ferraz de Vasconcelos tornou-se o epicentro do debate político de forma Democrática e Republicana.

Ciro Gomes iniciou a sua fala agradecendo pelo convite que recebeu para vir participar do Programa Dialogando Com Lideranças, no qual fez questão de frisar o nome de Ismael Obaminha (grande articulador para o acontecimento deste momento) e, registrou a também a presença de grandes personalidades do PDT que vieram acompanhar a entrevista na sede do grupo Cenário, como: Junior Orosco, Carlos Lupi, Antonio Neto, Paulo Sergio (presidente do PDT Ferraz), dentre outros.

O tempo de fato foi pouco para que tantos assuntos de interesse nacional fosse explanado por Ciro Gomes, tais como: Educação, Saúde, Segurança Pública, Habitação, Economia, dentre outros. Contudo, o Jornalista Jairzinho Ambrósio soube aproveitar cada segundo oportuno na presença do entrevistado, no intuito de aplicar a experiência política de Ciro Gomes mediante ao público que acompanhou ao vivo a entrevista de todos os Estados do Brasil e também inúmeros internautas em vários países do mundo a fora.

Para surpresa de todos, o apresentador Jairzinho Ambrósio convidou o articulador da vinda de Ciro Gomes a Ferraz de Vasconcelos para sentar ao lado do entrevistado e tecer alguns agradecimentos a todos os presentes e ao entrevistado da noite.

Confira a entrevista de Ciro Gomes na íntegra ao programa Dialogando Com Lideranças pela página da TV Cenário no Facebook.