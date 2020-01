Cenário Denúncias – Moradores do Jardim Santa Rita de Cássia da cidade de Suzano reclamam do total abandono e descaso para com o bairro por parte da prefeitura.

Segundo eles, o asfalto ‘esfarelado’, a falta de iluminação pública e o mato alto dificultam a vida dos moradores do bairro que estão em dia com o IPTU, mas não conseguem os resultados almejados.

Uma moradora que não quis se identificar, enviou fotos do bairro para o canal de denúncias da TV Cenário. A mesma relatou que já foi diversas vezes na prefeitura pedir que os problemas do Jardim Santa Rita de Cássia sejam resolvidos, mas que ninguém da Municipalidade se prontificou em ir visitar o local; apenas falaram que ‘em breve marcarão uma reunião para entender e analisar se de fato existe a necessidade de melhorias no bairro’.

Até o fechamento desta matéria, não conseguimos contato com as autoridades competentes da Prefeitura de Suzano para maiores esclarecimentos sobre a questão.

