A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos retomou as obras do Conjunto Residencial Morar Bem II, também conhecido como as 188 casinhas da Vila São Paulo. As construções estavam paralisadas havia 12 anos e agora a administração dá continuidade aos trabalhos por meio de um termo de compromisso para parceria com a iniciativa privada. Serão investidos R$ 8 milhões por parte da empresa e as casinhas devem ser entregues em 15 meses.

No local, já houve a limpeza, bem como o fechamento do terreno. A partir de agora, os serviços serão direcionadas para a finalização da infraestrutura, que engloba a construção de sarjetas, guias, pavimentação, rede de água e esgoto, drenagem e alvenaria nas casas que necessitam. Depois desta etapa, a parte de acabamento fica com a Prefeitura, que deverá investir aproximadamente R$ 4 milhões em pintura, esquadrilhas e colocação de piso.

As famílias que serão contempladas com as casinhas serão as que habitam em áreas de risco, nas beiras dos córregos cocho bandeirantes, córrego Itaim, córrego Ribeirão Itaim, Tanquinho, Santo Antônio, Meinho e Três Pontes. Estas famílias foram definidas no começo do projeto e esperam para poder adentrar ao Conjunto Residencial.

De acordo com o prefeito de Ferraz, José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, a retomadas das obras das casinhas é uma vitória, visto que o projeto já estava desacreditado por parte da população. “Ninguém mais acreditava, e com razão. Foram 12 anos que estas pessoas esperaram por este momento, e graças ao esforço mútuo entre Câmara e Prefeitura, hoje podemos dar esta boa notícia para os moradores. É uma grande vitória e estamos muito felizes por mais esta conquista”, disse o chefe do Executivo ferrazense.

O secretário municipal de Obras, Planejamento Urbano, Saneamento, Verde, Meio Ambiente e Habitação, Antônio Carlos dos Santos Ferreira, destacou aspectos de segurança que também envolve a retomada das construções. “As pessoas que serão contempladas com o Morar Bem II residem em áreas de risco, em situação iminente de perigo, então é um projeto muito importante que estamos tendo a satisfação de dar continuidade. Já recebemos alguns moradores aqui na Secretaria que até choraram com a retomada das obras, por isso reforçamos nosso compromisso com a população”, finalizou Ferreira.



Fonte: DeCom Ferraz