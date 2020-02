Aconteceu na Câmara de Vereadores de Poá, audiência pública para discussão do projeto de lei de autoria do Executivo, que altera e modifica parâmetros e artigos da Lei 3.201/2006. Os trabalhos foram conduzidos pelo secretário de Obras Públicas, de Planejamento, Orçamento, Gestão e de Habitação de Interesse Social, Augusto de Jesus. De acordo com ele, a propositura visa promover de forma significativa e alavancar o potencial turístico da cidade, que deve se projetar de fato como Estância Turística, mediante planejamento urbano e controle do uso e parcelamento do solo urbano.

“O presente projeto de lei tem como objetivo fomentar o Turismo e o desenvolvimento socioeconômico do município, também visando aumento da arrecadação tributária, possibilitando ao interessado aumentar o potencial construtivo adicional mediante pagamento de outorga onerosa”, explicou o secretário de Obras, Augusto de Jesus.

O projeto de lei também fomentará a geração de emprego e renda, utilizando-se do potencial natural da cidade como Estância Hidromineral. Após a apresentação do projeto na audiência pública, os interessados poderão enviar até a próxima terça-feira (4/2) à Secretaria de Obras sugestões para modificação do mesmo. As propostas para mudança da propositura serão analisadas e caso sejam avaliadas como necessárias, serão incluídas no projeto.

Participaram da audiência pública o secretário de Transportes, Wilson Lopes, os vereadores Saulo Souza, Marinho do Jornal, Toninho da Biblioteca e Neno Ferrari, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Poá (ACIP), Rodolfo Zaharansky Filho (também é presidente Comtur), o presidente da Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Poá, Paulo Dornelas, o presidente do Conselho de Desenvolvimento de Política Urbana, Carlos Cabral, integrantes de outros conselhos, engenheiros, arquitetos e agrônomos da cidade, entre outras pessoas.

Foto e Fonte: Flávio Aquino/Departamento de Comunicação de Poá