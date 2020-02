O prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, recebeu na manhã de ontem, 3 de fevereiro, o novo tenente-coronel do 32º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano (32º BPM/M), Tibério Bonifácio, e o comandante da 3ª Companhia local, subordinada ao 32º BPM/M, Roberto Leandro da Cruz. O encontro ocorreu no gabinete do chefe do Executivo ferrazense, localizado na Vila Romanópolis, e teve como objetivo o estreitamento de laços entre polícia militar e Prefeitura.

O tenente-coronel Tibério Bonifácio se apresentou ao prefeito Zé Biruta, já que assumiu o comando do Batalhão no começo deste ano. O comandante Leandro da Cruz também volta para a cidade. Além de uma conversa direcionada à união de forças em prol da segurança pública, na reunião também foi proposta a atividade delegada, onde policiais militares atuam em sua funções em dias de folga. A questão será afinada pelo Executivo.

De acordo com o tenente Tibério, em um primeiro momento, agora sob seu comandante, o 32º Batalhão, que engloba Suzano, Poá e Ferraz, terá como objetivo realizar o patrulhamento inteligente, bem como a abertura dos canais de comunicação entre polícia e cidadão. Segundo ele, este estreitamento resulta no feedback por parte da população, que informa suas demandas ao Conselho Comunitário de Segurança, o Conseg, atuante em Ferraz.

O prefeito Zé Biruta agradeceu pela reunião com o tenente-coronel e com comandante e falou da necessidade que Ferraz tem de mais meios para o combate à criminalidade. “É muito bom poder conhecer mais o tenente Tibério e o comandante Leandro, que vieram nos visitar e já trazer boas novas para o município. Assim como em todo o Brasil, a criminalidade também é latente em Ferraz, por isso precisamos de todo apoio possível. A nossa GCM (Guarda Civil Municipal) faz sua parte, mas a parceria com a polícia militar é fundamental para trazer a sensação de segurança para os nossos moradores’, afirmou o prefeito ferrazense.

“Estou muito feliz em voltar para a cidade e asseguro, sem dúvida nenhuma, que nossa Companhia é umas das mais produtivas do Alto Tietê. Temos policiais de altíssima qualidade, que fazem muito mais do que suas obrigações. Queremos trabalhar em conjunto, seja com a GCM, trânsito, departamento de posturas ou outros órgãos de departamentos públicos e até privados, pois tudo que for em benefício da comunidade é válido”, disse o comandante Leandro da Cruz sobre sua volta para Ferraz e o que será proposto pela nova direção.

Para finalizar, o tenente-coronel, Tibério Bonifácio, destacou o esforço da polícia militar no combate ao crime. “Planejamos, mas estamos sujeitos ao erro, aliás a segurança pública muitas vezes é sim tentativa e erro, mas queremos que a população saiba que pode contar com a gente e esperamos este retorno do cidadão de bem. Nosso objetivo é acertar, mas também a segurança começa dentro de casa, quando cada um cuida dos seus”, concluiu.

Vale destacar que o 190 serve para ocorrências nas quais é necessária a atuação imediata da polícia militar. Já o 181 é o disque-denuncia, que demanda investigação e monitoramento, por onde o morador também pode dar feedback à corporação.

Também na oportunidade estiveram presentes o secretário municipal de Assuntos Jurídicos, Bruno Daniel da Silva de Oliveira, e os vereadores Agílio Nicolas Ribeiro David, Hodirlei Martins Pereira, Cláudio Squizato e Clóvis Ottoni Sousa.



Fonte: DeCom Ferraz