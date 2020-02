70 mil contratos a juro zero serão ofertados neste primeiro semestre. Estudantes que fizeram o Enem a partir de 2010 podem se candidatar ao financiamento.

As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e para o Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies) do primeiro semestre de 2020 abrem nesta quarta-feira (5). Não há um horário definido para que o processo tenha início. Os programas oferecem financiamento para pagamento de cursos de graduação em universidades privadas. Os candidatos devem se inscrever até 12 de fevereiro.

As inscrições são feitas pela internet no endereço: http://fies.mec.gov.br/. Basta inserir CPF, data de nascimento, o código de verificação que aparece na tela e, se o candidato tiver tirado uma nota suficiente no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) – não ter zerado a redação e ter obtido uma média acima de 450 pontos nas provas – pode dar continuidade à inscrição.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), serão oferecidos 70 mil contratos para o Fies neste primeiro semestre, enquanto para o P-Fies não há limite pré-estabelecido de vagas.