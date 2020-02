O prefeito Marcus Melo participou, nesta terça-feira (04/02) à tarde, do início dos trabalhos legislativos da Câmara Municipal em 2020 e falou sobre a importância da atuação conjunta entre Executivo e Legislativo. Recebido pelo presidente Sadao Sakai, Melo discursou no plenário e apresentou um balanço as atividades da Administração Municipal, mencionando conquistas e citando obras e serviços que serão entregues nos próximos meses (veja o relatório completo no final da página).

“Nosso objetivo é o mesmo, trabalhar para que a população mogiana tenha cada vez mais qualidade de vida e serviços públicos mais eficientes. Nosso relatório de atividades mostra muitos avanços, em diversas áreas, com contribuições de todas as secretarias municipais. E vamos continuar avançando em 2020, contando para isso com a atuação conjunta entre Prefeitura e Câmara, sempre com o objetivo comum de trabalhar pelo progresso e o bem-estar dos mogianos”, afirmou Melo, ao lado do vice-prefeito, Juliano Abe.

Entre as principais conquistas de 2019, o prefeito mencionou a inauguração da Avenida das Orquídeas, a entrega de três novas creches com o dobro da capacidade do modelo anterior, um total de 3,5 milhões de atendimentos na área de saúde, reforço na segurança com a contratação de 80 novos guardas e aquisição de 29 viaturas, além de instalação de iluminação em LED nas principais entradas da cidade. Mogi das Cruzes também progrediu na área de saneamento básico, passando do 32º lugar (2018) para o 26º (2019) entre as 100 maiores cidades brasileiras.

O Programa Asfalto Melhor foi lembrado pelo prefeito mogiano. A ação já pavimentou e recapeoumais de 120 mil metros quadradosem toda a cidade, o equivalente a quase 20 campos de futebol. A Administração Municipal continua expandindo o programa por diversos bairros.

Na área de inovação, a cidade trabalha para capacitar os cidadãos para ampliar suas chances no mercado, preparar quem quer tocar o próprio negócio ou melhorar o orçamento familiar, orientar a formação e expansão de startups, formar profissionais conectados às novas tecnologias e até aperfeiçoar aqueles que buscam avançar nas empresas onde estão empregados.

Entre os projetos futuros, será realizada na próxima segunda, dia 10, às 8 horas, a inauguração do Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi), serviço destinado ao acompanhamento de crianças e adolescentes comprometidos psiquicamente, incluindo portadores de autismo, psicoses e neuroses graves. O atendimento multiprofissional ocorrerá na rua Dr. Antônio Cândido Vieira, 556, no Centro, onde funcionarão também novas instalações do Centro de Saúde Mental.

Acompanharam o prefeito mogiano na reabertura dos trabalhos o chefe de gabinete e ouvidor municipal, Romildo Campello, e os secretários municipais Marco Soares (Governo), Daniel Teixeira de Lima (Verde e Meio Ambiente), Neusa Marialva (Assistência Social) e Clodoaldo de Moraes (Desenvolvimento).

Fonte: Secretaria de Gabinete