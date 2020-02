A Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Qualidade de Vida de Ferraz de Vasconcelos deve entregar até o final deste mês a reforma da quadra do Jardim Anchieta. Os trabalhos no local começaram há duas semanas. No espaço, serão realizados serviços não só estruturais, mas também de acabamento.

No final da revitalização, os munícipes poderão conferir a instalação de quatro novos refletores, a troca de alambrados e portões, além de toda a quadra, que será pintada e receberá outros reparos necessários. Deficiências pontuais na rede elétrica também devem ser sanadas na reforma.

De acordo com a pasta, após a revitalização, o espaço deverá receber modalidades das escolinhas esportivas. Desta forma, o equipamento acolherá ainda mais comunidade, e principalmente, as categorias de base.

O titular do Esporte ferrazense, Francisco Pereira de Brito, explica que a reforma da quadra do Jardim Anchieta faz parte de um cronograma de revitalizações que estão para ocorrer neste ano nos espaços públicos esportivos. “O Jardim Anchieta é só o primeiro neste ano a receber serviços desta natureza, que também devem se estender aos campos do raspadão e Jardim Castelo. Estamos bem felizes com a cara nova que daremos aos nossos equipamentos e esperamos que a população aproveite”, afirmou Brito.

