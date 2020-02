Cruzeiro japonês em quarentena por coronavírus confirma mais 10 novos casos de infecção; total sobe para 20

O cruzeiro japonês “Diamond Princess”, que está em quarentena por causa do coronavírus, anunciou ter mais 10 novos casos de infecção, elevando o total de doentes a 20. A informação é do Ministério da Saúde do Japão. Ao todo, a embarcação transporta 3,7 mil pessoas.

Os casos mais recentes foram identificados após 71 novos exames em passageiros e tripulação.

Os recém-diagnosticados serão levados para atendimento médico na cidade de Kanagawa. O restante deverá permanecer em quarentena no navio.

Confira a situação até as 7h30 desta quinta-feira (6):

Primeiro caso no navio

O primeiro infectado no navio “Diamond Princess”, operado pela Carnival Japan Inc, foi um homem de 80 anos, de Hong Kong, que viajou de avião para a cidade de Yokohama em 20 de janeiro, embarcou no cruzeiro e desembarcou em 25 de janeiro, ainda em Yokohama.

Ele apresentou tosse um dia antes de começar o cruzeiro, mas não teve febre até 30 de janeiro. No dia 31, já em Hong Kong, exames atestaram que o homem estava com coronavírus, informou a emissora pública NHK.

Fonte: G1