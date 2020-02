A chuva que atingiu a região de Marília (SP) na madrugada desta terça-feira (11) abriu uma cratera na Rodovia Leonor Mendes de Barros (SP-333) e um caminhão e um carro foram “engolidos” pelo buraco, em Júlio Mesquita (SP). O motorista do carro morreu no local.

A Entrevias, concessionária que administra a via, confirmou a morte do funcionário, que estava trabalhando e que é da empresa o carro que caiu na cratera. Ainda conforme a empresa, um duto de água que passa sob a rodovia cedeu e causou o desabamento da pavimentação.

Já o motorista do caminhão parou próximo do local onde a cratera se abriu, no quilômetro 308, e também cedeu. O motorista conseguiu sair do veículo e não sofreu lesões, segundo a Polícia Rodoviária.

Na manhã desta terça, quando a água abaixou, a polícia e o Corpo de Bombeiros perceberam que um carro também caiu no buraco e que havia uma pessoa morta. A rodovia foi interditada em ambos os sentidos. O corpo foi retirado do local pela funerária por volta das 9h.

Um dia antes, um acidente parecido foi registrado na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Botucatu (SP). Um caminhão caiu no buraco aberto na pista, que continua interditada nos dois sentidos no quilômetro 258. O motorista foi encontrado morto a cerca de 1,3 quilômetro do lugar onde caiu.

Fonte: G1