A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Saúde – Departamento de Vigilância em Saúde realiza, no próximo sábado, 15 o “Dia D” contra o sarampo. Serão 11 unidades de saúde do município que estarão com as portas abertas, das 8 às 17 horas para atendimento e imunização da população. O público-alvo será crianças a partir de 5 e jovens até 19 anos.

Conforme explicou o Departamento, a população de seis meses a 59 anos também poderá ir ao posto de saúde mais próximo de sua residência com a caderneta de vacinação e caso seja preciso, de acordo com o calendário vacinal de rotina, será realizado a atualização quanto a vacina triplice viral (SCR) e febre amarela.

De acordo com a secretária de Saúde, Flávia de Souza Verdugo Marques, é muito importante a presença da população, lembrando sempre que a prevenção é primordial para que a doença seja evitada. “Colocaremos nossas equipes para que possamos atender o maior número de pessoas possíveis”, destacou.

Segundo os profissionais de saúde, é muito importante que as pessoas fiquem atentas aos sintomas do sarampo, como febre acompanhada de tosse persistente, irritação nos olhos, manchas vermelhas por todo o corpo e mal estar geral. “Caso apresente os sintomas, procure a unidade de saúde mais próxima”, acrescentou a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Fabiani Ferri.

Confira abaixo, as unidades de saúde que estarão abertas para o “Dia D” contra o sarampo:

UBS Vereador Farid Domingues – CII, ESF Água Vermelha, ESF Jardim Julieta, ESF Cidade Kemel, ESF Jardim São José, ESF Vila Júlia, ESF Vila Varela, UBS Calmon Viana, UBS Jardim América, UBS Nova Poá e UBS da Vila Pereta.







Foto e Fonte: Flávio Aquino/Departamento de Comunicação de Poá