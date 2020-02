A Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Qualidade de Vida de Ferraz de Vasconcelos promoveu na última segunda-feira (10) a volta oficial das atividades das escolinhas esportivas. Várias modalidades são oferecidas em seis polos do município e as inscrições para quem quiser participar dos cursos ficam abertas durante todo o ano.

No ginásio municipal “Paulo José da Cruz”, conhecido como Paulão, na Vila Santo Antônio, voltaram as aulas de futsal, alongamento, ginástica e o vôlei para a melhor idade. No local, aproximadamente 600 alunos aprendem as modalidades durante a semana. O ginásio “Professor Adão Dias dos Santos”, o Adão, situado no Jardim Santa Rosa, também atende cerca de 600 atletas com aulas de futsal, tênis de mesa, ginástica rítmica, judo, jiu-jitsu e ginástica localizada.

O estádio municipal “Clemente Belarmino”, o Kelezão, na Vila Sofia, é exclusivo para aprender e treinar o futebol, com pelo menos 200 jogadores. A quadra da Vila Santa Margarida, que atende por volta de 240 alunos, abriga as modalidades de ginástica localizada e futsal. A quadra esportiva do Jardim Nove de Julho, por sua vez, oferece aos mais de 50 alunos o futsal, ginástica localizada e rítmica e xadrez. Para finalizar, no parque municipal “Nosso Recanto”, no Jardim Pérola, podem ser encontradas as aulas de alongamento, ginástica localizada, circuito funcional, atletismo, corrida e caminhada. Durante a semana, o equipamento atende mais de 200 munícipes com as escolinhas.

De acordo com o titular da pasta, Francisco Pereira de Brito, as aulas nos polos já voltam com toda força, com o objetivo também de aumentar o número de ferrazenses atendidos. “Começamos o ano nas nossas escolinhas com muitas energia, visando a qualidade de vida e o incentivo à prática regular de exercícios físicos. Com tantas modalidades, horários, dias e polos diversificados, queremos aumentar nosso número de alunos, atingindo comunidades inteiras”, afirmou Brito.

Inscrições abertas

As inscrições para as escolinhas esportivas ficam abertas durante todo o ano, sendo todas as modalidades direcionadas para pessoas a partir de 7 anos. Apenas o jiu-jitsu é uma exceção, abrangendo também crianças a partir dos 5 anos de idade. Para saber mais, o ginásio Paulão atende pelo 4675-9490, o Adão atende pelo 4678-5782, o Kelezão pelo 4678-1637 e a Secretaria Municipal de Esportes pelo 4674-7815.

Fonte: Departamento de Comunicação Social de Ferraz de Vasconcelos.