A Prefeitura de Mogi das Cruzes realiza neste domingo (16/02) o Passeio Ciclístico Interparques. O evento terá saída do parque Centenário a partir das 8 horas, com direção ao parque Leon Feffer. No total, o percurso será de 21 quilômetros, com ida e volta entre os dois parques.

Os interessados podem se inscrever pelo site esportemogi.com.br e a participação é gratuita. É obrigatório o uso de capacete e a orientação é que os participantes também fiquem atentos à hidratação durante o percurso.

“O Passeio Ciclístico é uma oportunidade de lazer para toda a família, que também podem praticar juntos uma atividade física. A Prefeitura preparou toda a estrutura para que seja um evento muito agradável e o percurso é acessível para todos”, destaca o secretário municipal de Esporte e Lazer, Nilo Guimarães.

As Secretarias Municipais de Esporte e Lazer, do Verde e Meio Ambiente e de Transportes montaram uma estrutura especial para atender os participantes. O Passeio Ciclístico contará com veículo de apoio e pontos para hidratação. Agentes municipais de trânsito acompanharão os ciclistas e orientarão os motoristas.

O percurso começa às 8 horas, no parque Centenário. De lá, os participantes seguem pelas avenidas Francisco Rodrigues Filho, Pedro Romero, Lothar Waldemar Hoehne, Doutor Edison Consolmagno, Gonçalo Ferreira, Cavalheiro Nami Jafet e Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar, até chegar à avenida Valentina de Mello Freire Borenstein e ao parque Leon Feffer. O percurso de volta será feito pelas mesmas vias.

O Passeio Ciclístico Interparques faz parte da programação desenvolvida pela Prefeitura de Mogi das Cruzes para os meses de verão e de férias escolares. Durante o mês de janeiro, foram realizadas edições do programa Brincando nas Férias, com atividades nos parques Centenário, Leon Feffer e da Cidade. Em três finais de semana, mais de 7 mil crianças foram atendidas.

Nos três parques, foram disponibilizados brinquedos infláveis, atividades com monitores, cama elástica, pintura facial e futebol de sabão, que foi uma novidade desta edição. A realização das atividades de forma simultânea nos três locais foi planejada para oferecer mais opções para os mogianos.

Por: Secretaria de Esporte e Lazer