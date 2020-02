Diversas famílias poaenses já aproveitam um sábado repleto de atividades com o Projeto Verão – edição 2020. O primeiro bairro a receber o programa foi o Jardim São José, no último sábado, dia 8, recebeu muitas atrações e diversão. A Secretaria de Cultura de Poá informou que no próximo dia 15/02, o Projeto Verão chega na rua Josias de Almeida, na Vila Varela, das 14 às 18 horas.

O prefeito Gian Lopes ressaltou que essa é uma ação maravilhosa, que disponibiliza dança, mágica e diversão para que os moradores dos bairros e adjacências possam desfrutar de diversas atividades lúdicas.

De acordo com o secretário de Cultura, Mário Sumirê, o projeto está se tornando referência na oferta de lazer com qualidade nos bairros. “Com boas ideias e sem onerar a municipalidade vamos de encontro com as necessidades e desejos principalmente das crianças”.

Foto e Fonte: Divulgação/Departamento de Comunicação de Poá