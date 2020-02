A Secretaria de Saúde de Suzano iniciará uma nova ação de conscientização. O objetivo é informar a população sobre hábitos sanitários para reduzir o potencial de transmissão de doenças respiratórias.



Cartazes com orientações serão fixados em prédios da rede municipal de saúde e de ensino, bem como em lugares com grande aglomeração de pessoas, como feiras livres, supermercados e terminais do transporte público.

A “etiqueta respiratória” também faz parte dos planos preparatórios da pasta municipal para o período de outono e inverno, onde as baixas temperaturas e costumes como deixar janelas fechadas em ônibus, salas de aula e outros locais causam um aumento no número de casos de gripe, resfriado, meningite e outras enfermidades.



Dentre as medidas que são aconselhadas à população estão lavar sempre as mãos; usar lenços descartáveis; cobrir o espirro; não coçar os olhos, nariz e boca; não compartilhar pratos e talheres; manter ambientes ventilados; e evitar contato próximo com pessoas doentes ou com animais selvagens ou adoecidos.

A pasta também orienta que todo e qualquer cidadão deve procurar o Pronto-Socorro Municipal ou um posto de saúde mais próximo de sua residência caso apresente qualquer sintoma ligado a doenças do sistema respiratório: febre, tosse, dor de garganta ou dificuldade de respirar.



“Essas normas de ‘etiqueta respiratória’ têm o propósito de informar e educar a população sobre meios de contágio de várias enfermidades”, explicou o secretário Luis Claudio Guillaumon.

Crédito das fotos e Fonte: Irineu Junior/Secop Suzano