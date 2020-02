O novo vice-presidente da Câmara de Suzano será escolhido na sessão ordinária da semana que vem (dia 19). O anúncio foi feito hoje (12) pelo presidente da Casa de Leis, Joaquim Rosa (PL).

O presidente explicou que, segundo o Regimento Interno do Legislativo, os vereadores interessados em concorrer ao cargo devem protocolar um requerimento até às 16 horas do dia 18 (um dia antes da votação).

Benção

Logo no começo desta sessão de hoje, Joaquim Rosa, visivelmente emocionado, disse que fará uma gestão no comando da Câmara com honradez e comprometimento com a população de Suzano. “Que Deus esteja presente em todas as nossas decisões”, falou. “Coloco sempre tudo nas mãos de Deus e acredito que Ele vai continuar nos conduzindo”, ressaltou. Os vereadores votaram e aprovaram cinco itens.

Fonte: Câmara Municipal de Suzano