A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria Municipal de Educação, inaugurou mais uma creche no dia 11 de fevereiro. A Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) “Maria Madalena Correia” está situada no número 20 da Rua Luiz Zandrini, na Vila Santa Margarida, e irá atender 70 crianças de 0 a 3 anos em tempo integral. A obra estava paralisada há quase 10 anos e é a 10ª unidade escolar inaugurada pela gestão.

De acordo com a pasta, o objetivo do local é cuidar e educar as crianças, estimulando o desenvolvimento ainda na primeira infância. A unidade leva o nome de Maria Madalena, mulher que realizou muitos trabalhos em prol dos menos afortunados no bairro do Margarida, e que era mãe do atual secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Antônio Carlos Alves Correia. A escola será direcionada pela diretora Vera Helena Xavier.

No momento de entregar o equipamento à população, o prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, ressaltou o resultado da aplicação consciente do dinheiro público. “Esta obra ficou quase 10 anos parada, em oito ninguém conseguiu fazer nada, em três inauguramos 10 creches. Com certeza se cada prefeito tivesse pelo feito pelo menos três, haveria vagas sobrando nas creches de Ferraz. Mas isso é nossa obrigação, foi feito com o dinheiro dos impostos de vocês e quando o político é sério, este é o resultado”, afirmou o chefe do Executivo ferrazense.

A titular da Educação municipal, Sônia Regina Fernandes Afonso, falou da expectativa com a nova unidade de ensino. “Tenho certeza que a equipe fará deste local um lugar de aprendizagem, de cuidado, de transformação de toda uma comunidade. A senhora Maria Madalena realizou coisas lindas em prol do próximo e vamos honrar o nome dela aqui”, disse a secretária.

O filho da patronesse, o secretário Antônio Carlos Correia, o Tonho, falou da emoção do nome da mãe ser eternizado em uma creche da cidade. “Hoje, eu e minha família, estamos tendo a honra de ver o nome de minha mãe sendo eternizado neste empreendimento, que vai ajudar muito as mães do bairro, que saem para trabalhar e não tem onde deixar seus filhos. Minha mãe fez muito pela Vila Santa Margarida, lugar que cresci, constituí minha família e toda minha vida, e agora quero agradecer a homenagem e parabenizar o prefeito Zé Biruta, que transformou um lugar que foi palco de tantas coisas ruins em um local de onde com certeza sairão futuros prefeito e vereadores”, finalizou Tonho.

Também na cerimonia, estiveram presentes a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Ferraz, Bruna Chacon, os secretários municipais Lucas Bertagnolli (Governo), Rodrigo de Freitas Siqueira (Assistência Social), Élio Tonalezi (Cultura), Neudir Ferreira da Rocha (Serviços Urbanos), Antônio Carlos dos Santos Ferreira (Obras, Planejamento Urbano, Saneamento, Verde, Meio Ambiente e Habitação), Silvana Franciente da Silva (Fazenda), Francisco Pereira de Brito (Juventude, Esporte, Turismo e Qualidade de Vida), bem como o ex-prefeito do município, Waldemar Marques de Oliveira Filho, o Dema, o comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Cléverson Ramos, e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Ferraz, Walter Martins Júnior.

Representado o poder Legislativo, marcaram presença os vereadores Nicolas Ribeiro David, Hodirlei Martins Pereira, Cláudio Squizato, Flávio Batista de Souza, Renato Ramos, Antônio Marcos Atanázio e Luiz Fábio Alves da Silva.

500 novas vagas nas creches

Na oportunidade de inauguração da Emeb “Maria Madalena Correia”, o prefeito Zé Biruta e a secretária de Educação, Sônia Regina, anunciaram a abertura de 540 novas vagas para as creches na cidade até o meio do ano. As oportunidades serão disponibilizadas nas creches já existentes, mas também com a inauguração de outras unidades.

