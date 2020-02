A Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Qualidade de Vida de Ferraz de Vasconcelos promoverá no próximo fim de semana, 15 e 16 de fevereiro, o encerramento da 4ª edição do projeto “Sacudindo nas Férias”, que ofereceu desde o dia 13 de janeiro deste ano várias atividades e aulas esportivas em sete equipamentos de esporte da cidade. O evento de encerramento ocorrerá no parque municipal “Nosso Recanto”, no Jardim Pérola, a partir das 8 horas nos dois dias.

No sábado, os presentes poderão participar de várias modalidades, sendo gincana recreativa, alongamento e circuito funcional, vôlei adaptado, oficina de jiu-jitsu, futebol americano, basquete, oficina de tênis, tênis de mesa, vôlei de praia, oficina de pipa, oficina de Taekwondo e futsal. Neste dia, as atividades se encerram às 17 horas

Já no domingo, haverá o resgate de brincadeiras populares, alongamento e circuito funcional, fut-vôlei, oficina de jiu-jitsu, futebol de sabão e camas elásticas, basquete, oficina de tênis de mesa e vôlei de areia, tudo isso até às 13 horas.

Qualquer pessoa, de qualquer idade, poderá participar dos jogos e aulas, que serão ministrados gratuitamente, com o objetivo, segundo a pasta, de incentivar à prática física e regular.

De acordo com o titular do Esporte ferrazense, Francisco Pereira de Brito, o Dr. Tico, o Sacudindo é com certeza um dos projetos de maior impacto da Secretaria. “O resultado do ‘Sacudindo nas Férias’ sempre supera nossas expectativas. A inovação desta atividade, especificamente, proporcionou oportunidades gratuitas aos menos favorecidos e regatou a alegria de tantas crianças, jovens e adultos no período das férias escolares”, afirmou Dr. Tico.

O parque municipal “Nosso Recanto” está situado na Avenida Lourenço Paganucci, 1.133, no Jardim Pérola.

O projeto

Criado em 2017, o “Sacudindo nas Férias” é totalmente voltado para o lazer dos ferrazenses, e teve como laboratório, em seu primeiro ano, as férias de janeiro, onde foram desenvolvidas atividades apenas no parque “Nosso Recanto”. Devido ao sucesso e número de participantes em seu piloto, o projeto conquistou melhorias ano após ano, garantindo mais direitos aos munícipes. O número de locais onde as modalidades são oferecidas também aumentou, sendo agora ministrado em vários equipamentos esportivos do município. A programação sempre procura incluir todos os munícipes, distribuindo as equipes da Secretaria por vários polos, sendo quadras comunitárias, ginásios de esportes, campos de futebol, parque, etc. Fonte: DeCom Ferraz