As atletas poaenses Marta Ferreira Abrantes (Martinha) e Rafaela Nascimento Silva (Rafinha) foram campeã e vice (respectivamente) na competição PAN Kids 2020, da International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF) para crianças com até 15 anos. A disputa foi realizada em Long Beach, no Estado da Califórnia, nos Estados Unidos. As duas lutadoras fazem parte do Projeto Esporte e Cidadania, da Secretaria de Esportes de Poá.

O professor Marcos Marreta Oliveira, responsável pelo Projeto Esporte e Cidadania, comentou que o PAN Kids 2020 é a principal competição do Mundo na categoria. “As duas atletas já foram campeãs de todas as competições possíveis no Brasil e esse resultado coroou o forte trabalho que ambas realizam. Elas representaram muito bem Poá e o Brasil nesta competição. Elas já treinam há 3 anos e são consideradas uma das melhores do mundo nas respectivas categorias. Temos que agradecer também toda a torcida por elas”.

O prefeito Gian Lopes parabenizou as atletas poaenses pelo brilhante resultado. “É uma excelente conquista destas atletas da cidade, o que mostra o grande talento e potencial que temos no município”, ressaltou. O prefeito disse ainda que com esse programa esportivo temos a oportunidade de oferecer práticas esportivas e contribuir para a melhoria das capacidades físicas e habilidades motoras, além de melhorar a qualidade de vida dos participantes.

O secretário de Esportes, Tonho de Calmon, agradeceu o prefeito Gian Lopes pelo apoio oferecido à Secretaria de Esportes e que tem possibilitado a revelação de novos talentos na cidade. “Estou muito feliz pelo resultado das nossas meninas do Jiu-Jitsu e reafirmo que estamos na medida do possível mantendo os campeonatos, as escolinhas de esportes, pois sabemos que a cidade tem talentos em todas as áreas e eles precisam de incentivo”.

Fotos e Fonte: Prefeitura de Poá