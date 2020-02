Montanhas cobertas por gelo, curvas sinuosas à beira de precipícios, rotas de cascalho beirando falésias irregulares, desfiladeiros assustadores que desafiam a morte, passagens em desertos sob condições extremas.

Transfagarasan, Romênia

Uma das estradas montanhosas mais incríveis da Europa, Transfagarasan começa em Cartisoara e termina em Curtea de Argens, atravessando os Alpes da Transilvânia. Construída para fins militares na década de 70, seu ponto mais alto chega a 2.041 metros do nível do mar e conta com curvas aparentemente intermináveis, túneis e viadutos para manter os motoristas alertas

Hana Highway, Havaí

Esta estrada sinuosa recorta o exuberante litoral nordeste da ilha de Maui, em uma floresta com inúmeras cachoeiras. Com 52 milhas de extensão, a rota liga as cidades Pa’ia e Hana – um verdadeiro ponto turístico havaiano

Passo do Stelvio, Itália

Próxima à fronteira com a Suíça, esta passagem nos alpes italianos é louvada por ciclistas, motociclistas e motoristas em geral. Com pouco mais 2.700 metros, a estrada é a segunda mais alta dos alpes. No entanto, suas 48 curvas fechadas a tornam a mais incrível desde 1820, data sua construção. Ela fica aberta apenas entre maio e novembro, quando não fica coberta pela neve

Karakoram Highway, Paquistão e China

Também procurada pelos aventureiro mais obstinados, esta é uma das estradas pavimentadas mais altas do mundo, com paisagens e cenários extremos. Iniciada em 1959 e concluída em 1979, ela percorre 800 milhas de Abbottabad, no Paquistão, até Kashgar, em Xinjiang, no oeste chinês. Fica aberta entre maio e dezembro

Rota de Trollstigen, Noruega

Teste sua coragem na assustadora Trollstigen, uma estrada montanhosa entre as vilas de Valldal e Andalsnes, e apaixone-se por paisagens surpreendentes. Inaugurada em 1939 como importante rota de transporte, tornou-se um dos pontos turísticos mais populares da Noruega. Fechada em todo o inverno, ela conta com 11 curvas acentuadas que levam, cada uma, os nomes dos construtores da estrada

Camino a los Yungas, Bolívia

Conhecida como ‘O Caminho da Morte’, a rota que liga a capital La Paz a Coroico é extremamente perigosa. Estreita de pista única, tem 38 milhas de extensão e passa por um cume com 4.500 metros de altitude. A estrada foi construída na década de 30 por prisioneiros paraguaios durante a Guerra do Chaco e é bastante propensa a fortes chuvas, deslizamentos de terra e quedas de rochas

Vale de Dadès, província de Ouarzazate, Marrocos

A estreita estrada serpenteia um desfiladeiro atravessando paisagens montanhosas impressionantes. Um dos pontos mais dramáticos fica nas montanhas do Alto Atlas, em uma seção extrema da estrada R704, que cruza os desfiladeiros dos cânions. Assustador, porém emocionante

Fonte: MSN