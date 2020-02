Secretário de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo, Marco Vinholi valorizou o trabalho da especialista em Defesa do Consumidor na reestruturação da legenda na cidade; Prefeito de Mogi das Cruzes-SP e coordenador regional do PSDB no Alto Tietê, Marcus Melo, também prestigiou o evento realizado no sábado (15 de fevereiro), na Câmara Municipal

Exatamente três meses após se filiar ao PSDB na presença do governador João Doria (PSDB), Juliane Gallo deu provas no sábado (15 de fevereiro) que o partido em Ferraz de Vasconcelos-SP está pronto para participar das eleições municipais de 2020. Ao lado de João Rodrigo de Souza, o Engenheiro João, presidente da sigla na cidade, a especialista em Direito do Consumidor foi a anfitriã do “Grande Ato de Filiação Partidária”. Organizado na Câmara Municipal (avenida Dom Pedro II, 234 – centro), o evento reuniu mais de 300 pessoas. Destas, 100 se filiaram ao PSDB e reafirmaram apoio à pré-candidatura de Juliane ao cargo máximo do Palácio da Uva Itália.

O presidente do Diretório Estadual do PSDB-SP, Marco Vinholi, que também é secretário de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo, participou do encontro, assim como o prefeito de Mogi das Cruzes-SP, Marcus Melo, coordenador-regional da agremiação no Alto Tietê; Daniel Lima, secretário-geral do partido na região; o ex-deputado estadual Evandro Losacco, vice-presidente do PSDB no Estado de São Paulo; e Vivaldo Filho, secretário-executivo do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento (Fumefi).

Vinholi reafirmou que Juliane é a pré-candidata pelo PSDB à Prefeitura de Ferraz; enalteceu sua atuação na reestruturação do partido na cidade, e a anunciou como a primeira pré-candidata tucana do projeto “PSDB 5.0”, que visa incentivar e apoiar a participação de jovens e mulheres no pleito de 2020:

“Não tenha dúvidas de que o PSDB de São Paulo te abraça, Juliane. Juntos, vamos construirmos um grande Plano de Governo para que Ferraz tenha um novo caminho. E você é, com certeza, a primeira pré-candidata a aderir o ´PSDB 5.0’, iniciativa do governador João Doria que visa apoiar jovens e mulheres no pleito de 2020”.

Único prefeito do PSDB do Alto Tietê, Melo compartilhou seu contentamento em, agora, contar também com a companhia de Juliane na consolidação do partido na região. O tucano não deixou, inclusive, de destacar a quantidade de novos filiados da agremiação em Ferraz:

“Você, Juliane, tem a sensibilidade da mulher que sabe ser mãe, companheira, amiga, e a Política precisa de mais pessoas como você. Você sabe, ainda, como servidora pública municipal de tantos anos, a importância de se administrar de maneira séria uma cidade como Ferraz”, complementou.

Em seu discurso, Juliane reiterou que não vai desistir de seu projeto político, mesmo face à pressão de grupos políticos antigos do município, e que sua finalidade é trabalhar para fazer de Ferraz uma cidade melhor para se viver:

“Até por ser formada em Direito, não tolero injustiças e sou cumpridora dos meus deveres, além de estar vigilante na Defesa dos Direitos das pessoas. E é assim que enxergo uma administração sendo eficiente. Muitos me falam sobre o que já passou, seja com raiva, desprezo ou lamentação; outros reclamam, e muitas vezes com razão, do que hoje não acontece e que é necessário. Mas, a gente aqui quer falar de futuro, do que está por vir e de tudo o que podemos, juntos, fazer por uma Ferraz socialmente mais justa, humanizada e com oportunidades para todos”, finalizou.

Também marcaram presença no “Grande Ato de Filiação” do PSDB de Ferraz, vereadores, ex-vereadores, ex-prefeitos da cidade e de Poá, presidentes de outros partidos e representantes de entidades de classe do Alto Tietê.