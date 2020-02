A Campanha “Tampinha Solidária”, que auxilia as ONGs e pessoas que resgatam e cuidam de animais abandonados da cidade de Poá, conseguiu arrecadar mais 400 kg de plástico e o material agora será encaminhado para uma entidade que fará a reciclagem e o valor arrecadado será revertido à PAAP (Associação de Proteção Animal e Ambiental de Poá) e ao Instituto União Paulista de Proteção Animal e Ambiental (IUPAA).

A Secretaria da Mulher divulgou que desde o início da campanha já foi arrecadado na cidade mais de 900 kg de tampinhas plásticas de produtos diversos como garrafas de refrigerantes, de água, sucos, leite, xampu, entre outros. E agora chega para somar ao projeto a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, que colocará todos os seus equipamentos como pontos de arrecadação.

Atualmente, a Campanha “Tampinha Solidária” já é desenvolvida pela Secretaria da Mulher, em parceria com o Departamento de Meio Ambiente e Recursos Naturais e o Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural de Poá. “Fico muito feliz em também poder contribuir de alguma forma com esse trabalho que vem sendo desenvolvido com muito sucesso na cidade. Os CRASs, o CREAS, as Casas de Cursos, o Cantinho da Melhor Idade, entre outros espaços estarão de portas abertas para serem pontos de arrecadação”, explicou o secretário de Assistência, Edevaldo Gonçalves.

São pontos de coleta na cidade estabelecimentos comerciais, unidades de saúde, escolas, além das sedes da Secretaria da Mulher (Rua Fernando Pinheiro Franco, 141 – Centro), Departamento de Meio Ambiente (Avenida Adutora, 1.111, Jardim Nova Poá), Fundo de Solidariedade (Rua Alberto Rossi, 130 – Centro) e a Associação Comercial e Industrial de Poá (Rua Doutor Silvio Barbosa, 89 – Centro).

De acordo com Karyn Souza, presidente da PAAP, o valor repassado com a arrecadação das tampinhas é utilizado imediatamente para a compra de ração e areia para os gatos. “Toda doação é muito importante e sempre que recebemos o recurso da Campanha ‘Tampinha Solidária’ já utilizamos de imediato na compra de material. Tem sido um auxílio importantíssimo no nosso trabalho”.

Mais informações sobre a campanha podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4639-2044.

Foto e Fonte: Divulgação/Departamento de Comunicação de Poá