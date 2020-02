Cerca de 3 mil pessoas compareceram ao Parque Max Feffer durante a manhã e a tarde deste domingo (16/02) para prestigiar a primeira etapa do Circuito Brasileiro de Skate Boarding Amador. Os três melhores colocados após avaliação de desempenho foram Gabriel Aguilar (São Paulo), Gabriel Fortunato (Suzano) e Ygor Picolino (Porto Alegre), em 1º, 2º e 3º lugares, respectivamente.

O evento no Suzano Skate Park contou com as presenças do prefeito Rodrigo Ashiuchi, da primeira-dama Larissa Ashiuchi, do secretário de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Júnior, do assessor estratégico Márcio Alexandre de Souza, responsável pela Diretoria de Parques, Praças e Jardins, e do produtor e skatista Davison Fortunato, o Bob. A competição “Amazing AM” foi promovida pela Maze, com apoio da administração municipal.

“Foi um evento muito bem organizado e de alto nível. Deu orgulho ver na cidade um campeonato como este, reconhecido pela Confederação Brasileira de Skate (CBSK). Inclusive, a pista de Suzano foi escolhida a melhor do Brasil pelos skatistas em 2019, em razão da versatilidade e dos obstáculos modernos”, afirmou o secretário de Esportes.

Além de troféus, os competidores que tiveram as três melhores avaliações, dentre cerca 150, também receberam premiação em dinheiro: R$ 3 mil (1º), R$ 2 mil (2º) e R$ 1 mil (3º). “Os participantes elogiaram bastante a pista de Suzano, considerada uma das maiores da América Latina. Com o incentivo à prática do skate aqui, sem dúvida, poderemos descobrir novos talentos em Suzano”, disse o prefeito Rodrigo Ashiuchi.

Crédito das fotos e Fonte: Mauricio Sordilli/Secop Suzano