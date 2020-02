Para comemorar o carnaval, a Secretaria de Cultura de Ferraz de Vasconcelos promoverá nos próximos dias 19 e 20 o “CarnaZumba”, evento que terá como objetivo oferecer aulas de dança, em vários ritmos, para os foliões ferrazenses. As comemorações ocorrerão em horários diversificados em dois polos da cidade.

No dia 19, as aulas serão no Centro de Arte e Cultura (CAC), no Centro. Das 9h30 às 11 horas, os munícipes poderão se divertir com as professores Keylla Cristina e Flávia Faustino. Já das 16 às 19 horas, as aulas ficarão por conta do professor Tiago Santos, também no CAC. No dia 20, as atividades ocorrem no Centro de Arte e Esporte Unificados (CEU), na Cidade Kemel, das 15 às 17 horas com a professora Keylla Cristina.

Em ambos os locais a entrada é gratuita. Qualquer pessoa de qualquer idade pode participar das aulas, não sendo exigido faixa etária específica.

De acordo com o titular da Cultura ferrazense, Élio Tonalezi, a expectativa com o evento é boa, visto o sucesso das edições anteriores. “Não teremos desfiles de rua neste ano, mas promoveremos o ‘CarnaZumba’ novamente, visando oferecer lazer e a prática física neste carnaval. Tenho certeza de que a adesão do público será grande como nos anos anteriores e esperamos que todos aproveitem bastante”, afirmou Tonalezi.

O CAC está localizado na Avenida Brasil, 966, no Centro, e o CEU na Rua Francisco Sperandio, s/nº , na Cidade Kemel.

Fonte: DeCom Ferraz.