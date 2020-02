O Mogi das Cruzes Basquete retornou aos treinos na tarde desta segunda (17) no Ginásio Hugo Ramos. A comissão técnica vai aproveitar a pausa no NBB (Novo Basquete Brasil) para os jogos da seleção brasileira para recuperar alguns jogadores e preparar a equipe para a reta final da fase regular, com uma sequência de jogos duros em março. Os dois primeiros no Hugão: dia 3 contra o Paulistano, às 20h, e Botafogo, dia 5, às 21h. Os ingressos para as partidas estão à venda com valor promocional de R$ 10 no quiosque do clube no Mogi Shopping e pelo site totalticket.com.br/mogi

O time do técnico Guerrinha está em quarto colocado no NBB, com 15 vitórias em 22 jogos e 68,2% de aproveitamento, atrás apenas de Flamengo (1º), Franca (2º) e São Paulo (3º). “Utilizamos a primeira semana para recuperação dos jogadores. Tanto na fisioterapia, como descanso de treino. Alguns fizeram atividades para reequilibrar e trabalhar mais a parte física, além da parte de quadra individual. Outros com menos minutagem trabalharam com o SUB22. Já nesta semana voltamos aos treinos, menos os que estão fazendo trabalho diferenciado. Já na terceira semana, estaremos com a equipe completa, menos com o Gruber e com o Lucas. O Danilo também já estará com a equipe e iremos trabalhar principalmente a defesa e diminuição dos erros”, explica o treinador.

O armador Alexey Borges, voltando de lesão no menisco do joelho esquerdo, segue em trabalho específico de quadra, participou do aquecimento com o grupo, mas ainda não está liberado para o 5×5. O ala André Góes, que sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa direita, está evoluindo bem, mas segue em tratamento. Já o pivô Luís Gruber, que rompeu o ligamento do joelho esquerdo e só voltará na próxima temporada, e o armador Lucas Lacerda, que sofreu uma fratura no pé esquerdo, seguem fora dos trabalhos.

SELEÇÃO

O ala Danilo Fuzaro está treinando com a seleção brasileira em São José dos Pinhais, no Paraná, para as duas partidas das eliminatórias da Copa América 2021 contra o Uruguai, nos dias 21 e 24 deste mês.

NO HUGÃO

Os ingressos para esta partida contra o Paulistano estão à venda com valor promocional antecipado de R$ 10 no quiosque do time no Mogi Shopping ou pelo site totalticket.com.br/mogi. Um dia antes da partida, os bilhetes voltam ao valor normal de R$ 20, com meia para estudante, professor, idoso, deficiente físico, funcionários das empresas patrocinadoras e da Prefeitura de Mogi. Também é possível comprar ingresso para a tribuna a R$40, com direito à meia entrada, pipoca e refrigerante à vontade, e para o camarote (quadra) a R$120, com direito à meia entrada e acesso à Sala Jaguá para um coffee break.

—



Fonte: MOGI BASQUETE