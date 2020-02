A Secretaria de Cultura de Ferraz de Vasconcelos está provendo até o dia 13 de março uma exposição de artes plásticas com dez obras para apreciação. As telas encontram-se no saguão do Palácio da Uva Itália, localizado na Vila Romanópolis, e podem ser visitadas de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

As pinturas são do artista plástico ferrazense, Carlos Dourado, que por meio de suas obras abstratas, mostra sua arte aos munícipes. Ele pratica este estilo de pintura há apenas três anos, mas já pintava antes, até mesmo porque seu gosto pelas telas veio por influência do irmão mais velho, que também pintava.

“Já pratiquei outras artes, como a música e o artesanato, mas a pintura é como o nascer de uma criança. A arte para mim também funciona como terapia e autoestima. Sempre estive no meio de artistas plásticos e quando cresci, vi que também tinha vocação, assim como meu irmão”, explica Carlos Dourado sobre como se sente quando pinta e ainda sobre sua jornada na arte.

O titular da Cultura ferrazense, Élio Tonalezi, ressalta a experiência de vida que Dourado pode passar aos moradores de Ferraz, visto o interesse pela arte e o desenvolvimento na carreira “Ele descobriu o interesse pela arte ainda quando criança, o que com certeza também ocorre com muitos dos pequenos da nossa cidade, por isso nossa obrigação é incentivar neste sentido, para que também outras pessoas possam seguir carreiras, assim como o Carlos”, disse Tonalezi.

A Prefeitura de Ferraz está localizada na Rua Pedro Foschini, 200, na Vila Romanópolis.

FONTE: DeCom Ferraz